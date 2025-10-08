Wirtschaft
Niedersachsens CDU-Chef fordert Bekenntnis zum Verbrenner
Foto: Auspuff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des am Donnerstag stattfindenden Autodialogs fordert Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner ein klares Bekenntnis der Bundesregierung zum Verbrennermotor über das von der EU geplante Verbot von Neuzulassungen ab 2035 hinaus.
Lechner sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Wir brauchen das Aus vom Verbrenner-Aus, weil Verbote Innovation verhindern - nur mit Technologieoffenheit statt Ideologie können wir Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilindustrie sichern."
Lechner ergänzte, Niedersachsen sei "das Herz der deutschen Automobilwirtschaft - hier hängen zigtausende Arbeitsplätze an Volkswagen und den Zulieferern". Die Autoindustrie brauche eine realistische Perspektive "ohne noch mehr Regulierung. Das Ziel der Klimaneutralität steht, aber der Weg dorthin muss realistisch und machbar sein", so Lechner. Im Vordergrund müsse daher die Frage stehen, was dem Klima tatsächlich helfe. "E-Fuels, Hybride und neue Antriebstechnologien müssen Teil der Lösung sein", forderte der CDU-Politiker.
Lechner sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Wir brauchen das Aus vom Verbrenner-Aus, weil Verbote Innovation verhindern - nur mit Technologieoffenheit statt Ideologie können wir Klimaschutz und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Automobilindustrie sichern."
Lechner ergänzte, Niedersachsen sei "das Herz der deutschen Automobilwirtschaft - hier hängen zigtausende Arbeitsplätze an Volkswagen und den Zulieferern". Die Autoindustrie brauche eine realistische Perspektive "ohne noch mehr Regulierung. Das Ziel der Klimaneutralität steht, aber der Weg dorthin muss realistisch und machbar sein", so Lechner. Im Vordergrund müsse daher die Frage stehen, was dem Klima tatsächlich helfe. "E-Fuels, Hybride und neue Antriebstechnologien müssen Teil der Lösung sein", forderte der CDU-Politiker.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
keks911 schrieb 06.10.25, 13:22
mitdiskutieren »
Deutscher Automarkt im September mit deutlichem Zuwachs
...Unter den deutschen Marken fiel das Plus der Neuzulassungen bei VW (+16,2 Prozent), Mercedes (+10,6 Prozent) und Opel (+10,2 Prozent) zweistellig aus...
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/deutscher-automarkt-im-september-mit-deutlichem-zuwachs-ce7d5bdcdf89f02d
catocencoris schrieb 01.10.25, 20:00
mitdiskutieren »
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Zur Klage gegen VW in Sachen Dieselskandal:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
vonHS schrieb 01.10.25, 09:34
Das ist wirklich ein Disziplinar-Kracher beim größten Autobauer Deutschlands. VW feuert 500 Blaumacher: Denn das Disziplin-Problem kostet den Autobauer eine Milliarde Euro:mitdiskutieren »
https://www.oe24.at/businesslive/vw-feuert-500-leute-wegen-blaumachen/650795365
https://www.oe24.at/businesslive/vw-feuert-500-leute-wegen-blaumachen/650795365
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte