    Nordex erhält Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika

    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinenbauer Nordex hat Aufträge über 236 Megawatt aus Nordamerika erhalten. Geliefert werden sollen Turbinen des Typs N163 mit Kaltklima-Ausführung, wie das Hamburger Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Baubeginn der Anlagen sei für das Jahr 2027 geplant. Die Namen der Kunden und der Projekte teilte Nordex nicht mit./err/stk

    Nordex

    +1,38 %
    +7,57 %
    +8,27 %
    +28,45 %
    +76,25 %
    +184,42 %
    +101,43 %
    -5,02 %
    +160,89 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 23,33 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +6,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 5,55 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,00EUR.




