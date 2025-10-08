JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 14,55 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,68 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -10,59 %/+37,55 % bedeutet.