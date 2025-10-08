    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    ANALYSE-FLASH

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan bewertet Aixtron mit "Neutral" und 13,40 Euro.
    • Langsame Erholung in Halbleitermärkten erhöht Risiken.
    • Umsatz- und Ebit-Prognosen unter Konsens bis 13%.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro
    Foto: AIXTRON

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Long
    13,73€
    Basispreis
    1,05
    Ask
    × 13,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    15,71€
    Basispreis
    1,18
    Ask
    × 12,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    AIXTRON

    -0,07 %
    -1,67 %
    +18,20 %
    -8,86 %
    -5,80 %
    -45,66 %
    +33,24 %
    +165,67 %
    +138,90 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 14,55 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -10,59 %/+37,55 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 13,40 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,40, was einem Rückgang von -7,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die …