JPMorgan startet Aixtron mit 'Neutral' - Ziel 13,40 Euro
- JPMorgan bewertet Aixtron mit "Neutral" und 13,40 Euro.
- Langsame Erholung in Halbleitermärkten erhöht Risiken.
- Umsatz- und Ebit-Prognosen unter Konsens bis 13%.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die Lage mittelfristig günstiger sei, schrieb Craig McDowell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzungen für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 4 Prozent unter dem Konsens, jene für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 13 Prozent darunter./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 14,55 auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um -1,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,68 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -10,59 %/+37,55 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 13,40 Euro
