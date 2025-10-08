Tesla, Confluent Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Confluent Registered (A)
|+19,06 %
|Informationstechnologie
|🥈
|POET Technologies
|+16,44 %
|Erneuerbare Energien
|🥉
|Quantum eMotion
|+12,05 %
|Hardware
|🟥
|NOVONIX
|-8,22 %
|Elektrogeräte
|🟥
|Penguin Solutions Incorporation
|-13,79 %
|Halbleiter
|🟥
|Esperion Therapeutics
|-15,69 %
|Biotechnologie
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥈
|Quantum eMotion
|Hardware
|🥉
|Santacruz Silver Mining
|Rohstoffe
|RENK Group
|Maschinenbau
|Golden Cross Resources
|Stahl und Bergbau
|Electro Optic Systems
|Elektrogeräte
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Tesla
|60
|Fahrzeugindustrie
|🥈
|POET Technologies
|57
|Erneuerbare Energien
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|56
|Pharmaindustrie
|Almonty Industries
|47
|Rohstoffe
|Gold
|39
|Rohstoffe
|Silber
|37
|Rohstoffe
Confluent Registered (A)
Wochenperformance: +25,89 %
Wochenperformance: +25,89 %
Platz 1
POET Technologies
Wochenperformance: +61,95 %
Wochenperformance: +61,95 %
Platz 2
Quantum eMotion
Wochenperformance: +37,79 %
Wochenperformance: +37,79 %
Platz 3
NOVONIX
Wochenperformance: +60,45 %
Wochenperformance: +60,45 %
Platz 4
Penguin Solutions Incorporation
Wochenperformance: -10,71 %
Wochenperformance: -10,71 %
Platz 5
Esperion Therapeutics
Wochenperformance: +20,06 %
Wochenperformance: +20,06 %
Platz 6
Diginex
Wochenperformance: +75,04 %
Wochenperformance: +75,04 %
Platz 7
Quantum eMotion
Wochenperformance: +37,79 %
Wochenperformance: +37,79 %
Platz 8
Santacruz Silver Mining
Wochenperformance: -7,16 %
Wochenperformance: -7,16 %
Platz 9
RENK Group
Wochenperformance: -6,17 %
Wochenperformance: -6,17 %
Platz 10
Golden Cross Resources
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 11
Electro Optic Systems
Wochenperformance: -21,43 %
Wochenperformance: -21,43 %
Platz 12
Tesla
Wochenperformance: -0,11 %
Wochenperformance: -0,11 %
Platz 13
POET Technologies
Wochenperformance: +61,95 %
Wochenperformance: +61,95 %
Platz 14
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +33,10 %
Wochenperformance: +33,10 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: +22,83 %
Wochenperformance: +22,83 %
Platz 16
Gold
Wochenperformance: +4,27 %
Wochenperformance: +4,27 %
Platz 17
Silber
Wochenperformance: +4,22 %
Wochenperformance: +4,22 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte