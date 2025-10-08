Papier startet wieder durch

Nach einem Kurssprung über das Kaufniveau von 206,22 US-Dollar im September 2024 wurde für die IBM-Aktie Aufwärtspotenzial zunächst an das 138,2 % Fibonacci-Retracement bei 251,95 US-Dollar ausgerufen. Doch der Wert lief unverhohlen bis auf 296,16 US-Dollar einfach weiter. Nach einem kurzfristigen Dämpfer holten Käufer das Papier recht schnell wieder ab und trieben es in dieser Woche auf ein neues Rekordhoch von 301,04 US-Dollar voran. Damit versucht die Aktie auf der Oberseite auszubrechen und ein Folgekaufsignal in Richtung des 200 % Fibonacci-Retracements bei 325,94 US-Dollar aufzustellen. Genau diese Entwicklung könnte für ein neuerliches Long-Engagement herhalten, ein passender Turbo-Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Kommt es dagegen zu keinem nachhaltigen Ausbruch, könnte sich durch einen Rückfall unter 275,33 US-Dollar ein markantes Doppelhoch durchsetzen und Abschlagspotenzial auf 251,95 und darunter 242,30 US-Dollar einstellen. Im Rahmen einer Konsolidierung wäre eine derartige Entwicklung für ein Short-Engagement prädestiniert.

1. Long-Position über 301,10 US-Dollar (Woche) eröffnen , Stopp unter 285,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 325,94 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

IBM Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3P5D Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,28 - 2,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 268,6778 US-Dollar Basiswert: IBM Corp. KO-Schwelle: 268,6778 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 296,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 325,94 US-Dollar Hebel: 11,10 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ8TZ8 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,40 - 2,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 322,4486 US-Dollar Basiswert: IBM Corp. KO-Schwelle: 322,4486 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 296,11 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,47 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

