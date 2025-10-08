Pullback gestartet

Der erfolgreiche Ausbruch über das Hoch aus 2024 von 418,50 US-Dollar hat geradewegs an das 188,2 % Fibonacci-Retracement bei 507,56 US-Dollar herangeführt. In dieser Woche ist der Wert an dieser Marke zur Unterseite abgeprallt, was es im Rahmen eines Pullbacks nun erlaubt, ein Short-Engagement auf den Titel abzuschließen. Bestehende Long-Positionen sind dagegen zu schließen. Potenzielle Ziele können aktuell bei 475,70 und darunter im Bereich von 459,58 US-Dollar abgeleitet werden. Ein passender Schein für dieses Ereignis wird gleich im Anschluss vorgestellt. Sollte es entgegen den Erwartungen auf der Oberseite zu einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 513,02 US-Dollar kommen, könnte das 161,8 % Fibo bei 548,59 US-Dollar als ein mögliches Ziel ausgerufen werden.

1. Short-Position unter 483,50 US-Dollar eröffnen , Stopp über 499,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 475,70/459,58 US-Dollar

2. Long-Position ab 512,90 US-Dollar bei Ausbruch anvisieren , Stopp unter 495,50 US-Dollar platzieren. Kursziel 548,59 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Caterpillar Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3CE6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,84 - 4,85 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 429,765 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 429,765 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 485,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,64 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ752X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,27 - 4,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 535,4158 US-Dollar Basiswert: Caterpillar Inc. KO-Schwelle: 535,4158 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 485,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 459,58 US-Dollar Hebel: 9,70 Kurschance: + 50 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

