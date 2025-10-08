SuperBuzz meldet starkes Wachstum und steigende Kundennachfrage in den letzten zwei Monaten und ist damit auf Kurs auf dem Weg zur Profitabilität

Toronto, Ontario – 8. Oktober 2025 / IRW-Press / SuperBuzz Inc. (TSXV: SPZ) (FWB: O2C) („SuperBuzz“ oder das „Unternehmen“), eine KI-gestützte SaaS-Plattform, die Webseiten dabei unterstützt, ihren Umsatz zu steigern, ohne ihr Werbebudget erhöhen zu müssen, meldet heute nach zwei Monaten des beschleunigten Wachstums und der steigenden weltweiten Nachfrage nach ihrer Technologie einen bedeutenden Meilenstein.

SuperBuzz verzeichnete in diesem Zeitraum 1.090 Neuanmeldungen, einschließlich 361 zahlender Abonnenten, was einem Anstieg von mehr als 100 % der Gesamtzahl der aktiven zahlenden Nutzer des Unternehmens entspricht. Diese Leistung unterstreicht die zunehmende Verbreitung der proprietären KI-Lösung von SuperBuzz, die es Herausgebern und E-Commerce-Plattformen ermöglicht, die Nutzerbindung zu optimieren und die Monetarisierung durch intelligente Automatisierung und prädiktive Personalisierung effizienter zu gestalten.

Darüber hinaus konnte SuperBuzz mit der Senkung seiner Kosten für die Nutzerakquise von 1.180 $ auf etwa 280 $ eine deutliche Verbesserung der Kosteneffizienz erzielen, was einer Vervierfachung der Effizienz im Marketing und der Kapitalrendite (ROI) entspricht. Das Unternehmen führt diese Verbesserung auf eine verfeinerte Targeting-Strategie, ein besseres KI-gestütztes Lead-Scoring und organische Empfehlungen zufriedener Kunden zurück.

Auf Grundlage dieser Dynamik erwartet SuperBuzz, Anfang 2026 die Gewinnzone zu erreichen – durch einen kontinuierlichen Zuwachs bei den wiederkehrenden Einnahmen, eine disziplinierte Kostenkontrolle und die zunehmende Akzeptanz auf Unternehmensebene.

„Unsere jüngsten Ergebnisse bezeugen das starke Interesse des Marktes an leistungsorientierter KI-Automatisierung“, so Liran Brenner, CEO von SuperBuzz Inc. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Vision – Webseiten dabei zu helfen, ihren Umsatz zu steigern, ohne zugleich die Ausgaben zu erhöhen – in konkreten finanziellen Fortschritten und messbarem Kundennutzen mündet.“

SuperBuzz engagiert sich nach wie vor dafür, seine KI-Plattform weltweit zu skalieren und seine SaaS-Technologie weiterzuentwickeln, um Herausgebern, Marken und Autoren von Inhalten zu maximaler digitaler Rentabilität in einer sich entwickelnden KI-orientierten Wirtschaft zu verhelfen.

Über SuperBuzz