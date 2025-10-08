Aeson Power stellt Natrium-Ionen- und bipolare USV-Lösungen auf der Data Centre World Asia 2025 vor

Um den wachsenden Anforderungen großangelegter Internet-Datenzentren (IDCs), Outdoor-Telekommunikations-Basisstationen in rauen Umgebungen und Regionen mit instabilen Stromnetzen gerecht zu werden, stellte Aeson Power drei Lösungen vor, die auf Natrium-Ionen-Batterie-Technologie basieren:

SINGAPUR, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Aeson Power, ein führender australischer Anbieter für integrierte Energielösungen, präsentierte seine neuesten Natrium-Ionen-Batterie - und bipolaren Technologien auf der „ Data Centre World Asia 2025 ", die im „Singapore Expo and Convention Centre" stattfand. Das Unternehmen stellte ein umfassendes Portfolio an Notstromlösungen vor, welche die Effizienz, Sicherheit sowie die Stabilität von Rechenzentren und Telekommunikationsanwendungen verbessern.

IDC-Hochleistungs-Backup – Eine Natrium-Ionen-Batterielösung mit hoher 6C-Laderate, die modulare 48-V-80-Ah-Packs verwendet, um 12-V-200-Ah-Blei-Säure-Systeme zu ersetzen. Es reduziert die Batteriekapazität um 70 %, verringert Volumen und Gewicht um mehr als 50 % und senkt den Energieverbrauch für die Kühlung um über 50 %.

Telekommunikations-Outdoor-Resilienz – Ein 48-V-50-Ah-Natrium-Ionen-Standardmodul, entwickelt für instabile Stromnetze und extreme Klimabedingungen, das von –40 °C bis zu hoher Hitze betrieben werden kann. Im Vergleich zu Lithium-Ionen bietet es eine längere Zyklenlebensdauer, mehr Sicherheit und besser kalkulierbare langfristige Kosten.

Allgemeiner USV-Ersatz – Eine 12-V-100-Ah-Natrium-Ionen-Batterie für Regionen mit instabilen Stromnetzen in Südostasien, Südasien und Afrika. Sie bietet 50 % weniger Gewicht als Bleisäure, eine um 25 % längere mittelfristige Backup-Dauer, die fünffache Lebensdauer bei Tiefentladung sowie volle Unterstützung für Dauerladung (Float Charging).

Darüber hinaus stellte Aeson Power seine bipolare Batterietechnologie für groß angelegte IDC-Backups vor. Die neue TUS-Serie verwendet fortschrittliche Bipolarplatten und eine 3D-Stapelverbindungstechnologie, die den Innenwiderstand um 70 % reduziert sowie die Entladespannung um etwa 0,9 V pro 12-V-Einheit erhöht. Sie bietet eine um 35 % höhere 5-Minuten-Leistungsdichte und eine über 15 % geringere Größe und ein geringeres Gewicht, was sie zu einer starken Alternative zu herkömmlichen HR-Bleisäure-Batterien macht und gleichzeitig die Systemkosten senkt.

Aufbauend auf drei Jahrzehnten ausgereifter Bleisäure-Herstellung in China bietet Aeson Power auch weiterhin zuverlässige, kostengünstige Bleisäure-Batterien an. Mit fortschrittlichen CCCP- und COS-Prozessen eignet sich die HR-Serie für IDC-Backups mit kurzer Laufzeit, während die FAB-Serie Standby-Bedürfnisse mit langer Laufzeit unterstützt.

Als zuverlässiger globaler Anbieter von Energiespeicher- und Batterielösungen engagiert sich Aeson Power weiterhin für die Bereitstellung von sicherer, sauberer und erschwinglicher Energie und bietet Natrium-Ionen-Batterie-Innovationen sowie fortschrittliche Notstromsysteme für alle Branchen und Regionen weltweit. Das Unternehmen ist führend im Bereich der Natrium-Ionen-Batterielösungen für USV- und Telekommunikationsanwendungen und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung sowie Zuverlässigkeit.

Medienkontakt:

Ivans Xu

ivansxu@aesonpower.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2791316/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aeson-power-stellt-natrium-ionen--und-bipolare-usv-losungen-auf-der-data-centre-world-asia-2025-vor-302577813.html