Gold durchbricht auch die Marke von 4.000 USD pro Unze

Gold hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert: Auch am Spotmarkt kletterte der Preis für das gelbe Metall jetzt erstmals über die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze und erreichte damit einen neuen Rekordstand! Getrieben wird die Rallye von der Erwartung fallender US-Zinsen, der fortgesetzten Haushaltsblockade in Washington sowie politischen Risiken in Europa und Asien. Seit Jahresbeginn liegt Gold – gemessen in US-Dollar – um mehr als 50 Prozent vorn und zählt damit zu den stärksten Anlageklassen des Jahres.

Mit dem Sprung über die psychologisch wichtige 4.000-Dollar-Schwelle setzte Gold seine seit Monaten anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Marktteilnehmer verweisen auf die Kombination aus sinkenden Realrenditen, einem schwächeren US-Dollar und anhaltender Risikoaversion. Terminmärkte preisen aktuell eine Zinssenkung der US-Notenbank im Oktober ein, mit einer weiteren Reduktion im Dezember – ein Umfeld, in dem ein unverzinslicher „sicherer Hafen“ wie Gold historisch tendenziell Rückenwind erhält.

