UBS belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 103 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 83,78 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,67 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 46,88 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +4,07 %/+23,21 % bedeutet.