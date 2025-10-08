Aktien Frankfurt Ausblick
Kaum Bewegung auf hohem Niveau - Autobauer schwach
- Dax bleibt stabil, kaum Bewegung zum Vortagesschluss.
- BMW und Mercedes-Benz mit Kursverlusten, enttäuschend.
- Aurubis und Sartorius geben nach, Gewinnmitnahmen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Der Dax wird ohne größere Impulse nur wenig verändert zum Vortagesschluss erwartet. So signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn der X-Dax für den deutschen Leitindex ein knappes Plus auf 24.400 Punkte. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.
Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".
Der Autobauer BMW senkte seine Prognose für das laufende Jahr. Anleger reagierten enttäuscht, der Kurs sank auf Tradegate vorbörslich um 3,4 Prozent zum Xetra-Schluss. Auch Mercedes-Benz waren mit minus 2 Prozent sehr schwach.
Bei Aurubis nahmen die Anleger nach dem hohen Kurszuwachs am Vortag und dem nun präsentierten mittelfristigen Ausblick des Kupferkonzerns Gewinne mit. Die Marktprognosen lägen bereits am oberen Ende der Unternehmensprognose für das Geschäftsjahr 2025/26, sagte ein Händler. Die Aurubis-Papiere gaben auf Tradegate um 2,9 Prozent nach im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.
Sartorius rutschten auf Tradegate um 2,4 Prozent ab. Es belastet eine Abstufung durch die Berenberg Bank von "Buy" auf "Hold". Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Analyst Harry Gillis. Der Labor- und Pharmazulieferer habe angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien.
RWE wurden nach einer Hochstufung durch Exane BNP auf Tradegate etwas höher gehandelt zum Xetra-Schluss. Das Plus für die Aktien des Energieversorgers belief sich auf 0,6 Prozent./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 83,78 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 51,22 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,9400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +3,70 %/+28,21 % bedeutet.
vergraulen und immer mehr User abschrecken, sich hier konstruktiv einzubringen.
Aber ich glaube, Dein o.a. Statement beruht auf einer falschen Annahme. Ich vermute mal, dass sie die Aussage mit den Verlustvor-
trägen dahingehend meint, dass sie bisher, gesehen auf ihr Gesamtvermögen, keine Verluste gemacht hat.
Wenn ich im Fond/Aktienbereich im Jahr 100.000 + mache, dann kann es mir egal sein, ob ich bei den Derivaten 20.000 verbrenne.
Und so wird sie es wohl meinen.
Was ich nicht verstehe, ist allerdings, dass diejenigen die ihr ihre Geschäfte nicht abnehmen sich am meisten damit beschäftigen und die größte Freude haben, wenn ihre "Luftgeschäfte" nicht klappen. Warum setzt ihr sie nicht auf ignorieren und zitiert sie nicht mehr und schon ist Ruhe.
Und was mir noch in letzter Zeit hier massiv aufgefallen ist. User die hier wirklich Arbeit hereinbringen, Charts einstellen, ihre Gedanken und Ansätze mit der Community teilen und Fragen beantworten bekommen mal 2-3 "Daumen". Schreibt ein anderer User "Ich bin satt" oder gibt irgendwelche Kommentare ab, die rein gar nichts mit dem Tagesgeschehen zu tun haben, dann gibt es 5,6,7 Daumen und was das schlimmste ist, diese Kommentare werden dann noch zigmal zitiert oder geteilt und man ist gezwungen diesen "Schrott" wieder und wieder zu lesen.🤬
Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend und hoffe, ihr konntet heute etwas verdienen und habt Euch nicht nur mit anderen
Usern beschäftigt.
