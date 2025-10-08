    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas
    UBS stuft Adidas auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Bei der Terrace-Kollektion, die in der Vergangenheit einer der wichtigsten Umsatz-, Margen- und Kurstreiber gewesen sei, dürfte der Wachstumstrend abflachen, schrieb Robert Krankowski in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Der Sportwarenhersteller habe aber unter anderem mit Blick auf das Wachstum in Schwellenmärkten genug in der Pipeline, um das mehr als zu kompensieren./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 188,2EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Robert Krankowski
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 274
    Kursziel alt: 274
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


