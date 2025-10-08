    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCTS Eventim AktievorwärtsNachrichten zu CTS Eventim
    UBS stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine eingehende Analyse von Verbraucherausgaben, Preis- und Absatzdaten für Live-Veranstaltungen im Sommer zeige, dass die Ausgaben in Deutschland gegenüber dem Vorjahr weiter zugelegt hätten, obwohl die Preise gesunken seien, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 23:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 81,15EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Olivier Calvet
    Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 115
    Kursziel alt: 115
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



