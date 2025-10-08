UBS stuft Tesla auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Dass die neuen, preisgünstigeren Elektroautos von Tesla abgespeckte Versionen der Modelle 3 und Y seien, sei keine große Überraschung, schrieb Joseph Spak in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise sieht er etwas über den Erwartungen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 374,5EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 247

Kursziel alt: 247

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



