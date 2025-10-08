    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsING Group AktievorwärtsNachrichten zu ING Group
    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Aussagen der Bank zum erwarteten Gegenwind für die Kapitalausstattung und vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe er seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurückgeschraubt, schrieb Johan Ekblom in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das sei keine willkommene Entwicklung und dürfte den Aktienkurs unter Druck setzen. Doch die Kapitalausschüttung der Niederländer habe sich schon vorher in diese Richtung bewegt. Zudem sähen die operativen Trends gut aus./rob/gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 21,12EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,00, was eine Steigerung von +14,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Aussagen der Bank zum erwarteten Gegenwind für die Kapitalausstattung und vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe er seine Erwartungen an die …