UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach Aussagen der Bank zum erwarteten Gegenwind für die Kapitalausstattung und vor den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen habe er seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe zurückgeschraubt, schrieb Johan Ekblom in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Das sei keine willkommene Entwicklung und dürfte den Aktienkurs unter Druck setzen. Doch die Kapitalausschüttung der Niederländer habe sich schon vorher in diese Richtung bewegt. Zudem sähen die operativen Trends gut aus./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 21,12EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

