Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 216,8 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/-81,16 % bedeutet.