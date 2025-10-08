ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro
- Berenberg stuft Sartorius von "Buy" auf "Hold" ab.
- Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt.
- Begrenzte Zukaufmöglichkeiten wegen hoher Verschuldung.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 216,8 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,92 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +5,98 %/-81,16 % bedeutet.
Schöner Anstieg heute früh, übrigens. Freu Dich mal.
Bin heute auch 'rein. Ich denke, der Rückgang kürzlich war übertrieben.