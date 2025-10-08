    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSartorius Vz. AktievorwärtsNachrichten zu Sartorius Vz.

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Sartorius von "Buy" auf "Hold" ab.
    • Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt.
    • Begrenzte Zukaufmöglichkeiten wegen hoher Verschuldung.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Sartorius auf 'Hold' - Ziel runter auf 225 Euro
    Foto: Sartorius

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0007165631WKN:716563

     

    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 225 Euro

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
