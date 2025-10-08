RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,74 % und einem Kurs von 83,64 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -0,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,67 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 45,19 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2000 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der BMW Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 103,00EUR was eine Bandbreite von +8,13 %/+28,01 % bedeutet.