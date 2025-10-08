Anleger halten sich zurück - Deutliche Zinssenkung in Neuseeland

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch nachgegeben. In Südkorea und in Festlandchina fand wegen Feiertagen kein Handel statt.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte seine Konsolidierung nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn fort und verlor 0,5 Prozent auf 47.734,99 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen darauf, dass die Einkommensentwicklung in Japan im August schwächer als erwartet ausgefallen war. Die Reallohnentwicklung gestalte sich damit weiterhin negativ.