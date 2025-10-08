ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Deutsche Bank auf 35 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Kursziel für Deutsche Bank auf 35 Euro.
- Einstufung bleibt "Overweight", positive Aussichten erwartet.
- Höhere EPS-Schätzungen bis 2027, Erträge steigen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,20 auf 35,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie trägt zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch", womit Kian Abouhossein in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick seinen optimistischen Erwartungen für die Quartalszahlen Ende Oktober Rechnung trägt. Er hob seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2027 an und verwies auf seine nun höheren Annahmen für die Erträge. Dies werde durch höhere Kosten nur teilweise zunichtegemacht, schrieb er./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 30,06 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -0,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 58,53 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -0,28 %/+16,34 % bedeutet.
Es interessiert keine Sau, wer, wann und wieviel jemand handelt ... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
So - "BlackZock" ist also nun mal raus - der Xetra-Schluss Kurs war unter EUR 30,00 !!! -> gerne verabschieden wir uns von diesem negativen Poster auf diesem Forum hier (ist kein Verlust). Schön, dass er verkauft hat 😇
also die 29 steht schon mal vorne. Sollten die 30 Euro heute zum Xetra-Schluss nicht halten, werde ich vermutlich jetzt schon von Hand verkaufen.