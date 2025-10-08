Argo Graphene kündigt ersten Testguss von Graphen angereichertem Beton in Bristol, Tennessee, an

Vancouver, British Columbia – 8. Oktober 2025 / IRW-Press / – Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | Frankfurt: 94Y) („Argo“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich innovativer Technologien auf Graphenbasis, freut sich, den erfolgreichen Beginn seines ersten Testgusses von mit Graphen angereichertem Beton in Bristol, Tennessee, für drei Betonplatten mit einem Gesamtvolumen von 12,5 m³ bekannt zu geben. Die Plattengrößen werden voraussichtlich zwei 20‘×30‘-Platten auf Bodenniveau und eine 15‘×25‘-Platte auf Bodenniveau sein.

Dieser Meilenstein ist ein entscheidender Schritt nach vorne bei der Revolutionierung der Bauindustrie, indem die einzigartigen Eigenschaften von Graphen genutzt werden, um die Festigkeit, die Haltbarkeit und die Nachhaltigkeit von Beton zu verbessern.

Der Testguss, der in Zusammenarbeit mit lokalen Baupartnern durchgeführt wird, soll das transformative Potenzial der von Argo entwickelten Formel für mit Graphen angereicherten Beton verdeutlichen. Durch die Integration von Graphen, einem Material, das für seine außergewöhnliche Festigkeit und Leitfähigkeit bekannt ist, möchte Argo einen Beton entwickeln, der eine überlegene Leistungsfähigkeit, eine geringere Umweltbelastung und eine längere Lebensdauer für Infrastrukturprojekte bietet. Diese Platten werden in den kommenden Monaten strengen Tests unterzogen, um ihre mechanischen und ökologischen Vorteile zu bewerten, wobei die Ergebnisse den Weg für breitere kommerzielle Anwendungen ebnen sollen.

„Wir freuen uns, mit diesem bahnbrechenden Testguss in Bristol zu beginnen“, sagte Scott Smale, President und CEO von Argo Graphene. „Dieses Projekt verdeutlicht das enorme Potenzial von Graphen, die Baustandards neu zu definieren und stärkere, nachhaltigere Infrastrukturen für Gemeinden weltweit zu schaffen. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse dieses Tests zu veröffentlichen und unsere Technologie zu skalieren, um die globale Nachfrage zu decken.“

Darüber hinaus freut sich Argo Graphene bekannt zu geben, dass es am 1. Oktober 2025 Winning Media (Houston, TX; Telefon (281) 804-7972; E-Mail: ty@winning.media; Ansprechpartner: Ty Hoffer, President) beauftragt hat. Winning Media ist eine führende Marketing- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Houston, Texas, die eine 60-tägige, verlängerbare Marketingkampagne mit einem Budget von 40.000 USD durchführen wird. Winning Media wird sein Hauptaugenmerk darauf richten, die Sichtbarkeit der Marke Argo zu erhöhen, für den Testguss in Bristol zu werben und wichtige Interessenvertreter der Bau- und Materialwissenschaften anzusprechen. Die Kampagne wird digitale, soziale und traditionelle Medienkanäle nutzen, um die transformativen Auswirkungen der Graphentechnologie von Argo zu verdeutlichen. Das Unternehmen und Winning Media unterhalten eine unabhängige Geschäftsbeziehung und es werden keine Wertpapiere als Vergütung für Marketingdienstleistungen ausgegeben.