Rüstungs-Aktie: Nach 700 Prozent Kursanstieg – jetzt warnen Analysten!

DroneShield profitiert stark von geopolitischen Spannungen und einer zunehmenden Nachfrage nach Drohnenschutztechnologien. Besonders in Europa wird derzeit intensiv über den Ausbau von Drohnenabwehrsystemen diskutiert, nachdem Drohnenvorfälle in verschiedenen europäischen Ländern, wie z. B. an Flughäfen in Dänemark und Deutschland, zu erhöhtem Sicherheitsbedarf geführt haben. In Reaktion auf diese Bedrohungen plant die Europäische Union, entlang ihrer Ostgrenzen einen sogenannten "Drohnenwall" zu errichten, was erhebliche Investitionen in Technologien wie die von DroneShield nach sich ziehen könnte. Diese politischen Impulse verstärken das Wachstumspotenzial des Unternehmens.

Am 6. Oktober 2025 stieg der Kurs um mehr als 10 Prozent, erreichte 6,29 Australische Dollar (3,55 Euro) und setzte damit die starke Performance des Unternehmens fort. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn bereits um mehr als 700 Prozent verteuert, was das Unternehmen zu einem der heißesten Themen im Technologie- und Verteidigungssektor gemacht hat. Doch nach dieser spektakulären Kursentwicklung stellt sich die Frage: Wie lange kann der Trend anhalten?

Trotz der positiven Marktstimmung und der steigenden Nachfrage nach Drohnenschutzprodukten hat die Aktie auch mit den klassischen Schwankungen zu kämpfen. Zuletzt gab es einen leichten Rücksetzer, als die Aktie zunächst um fast 5 Prozent fiel, sich jedoch schnell stabilisierte. Diese Korrektur könnte auf Gewinnmitnahmen nach den extremen Kursanstiegen der letzten Monate zurückzuführen sein. Analysten sehen diese kurzfristige Schwäche jedoch als gesunde Reaktion auf eine überhitzte technische Situation. Nach einem Plus von über 700 Prozent in diesem Jahr sind solche Rücksetzer nicht ungewöhnlich und könnten eine willkommene Pause für den Markt darstellen.

Trotz der jüngsten Korrektur ist das fundamentale Bild von DroneShield weiterhin stark. Das Unternehmen ist in einem schnell wachsenden Markt tätig, der durch die zunehmende Bedeutung der Drohnensicherheit immer mehr an Relevanz gewinnt. Die Produkte von DroneShield werden bereits in mehreren Ländern eingesetzt, um kritische Infrastrukturen, Flughäfen und militärische Einrichtungen zu schützen. Darüber hinaus investiert DroneShield kräftig in seine technologische Entwicklung, mit dem Ausbau von Forschungszentren und Fertigungskapazitäten in Australien, um seine Position als Marktführer in der Drohnenerkennung und -abwehr weiter zu festigen.

Trotz des soliden Geschäftsmodells und der strategischen Expansion gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Bewertung der Aktie. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 55 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von rund 25 erscheinen die aktuellen Bewertungen ambitioniert. Ohne neue, größere Aufträge könnte die Luft für weitere Kursgewinne dünn werden, und es besteht das Risiko, dass die Aktie ihren jüngsten Anstieg nicht weiter fortsetzen kann. Analysten raten daher zu Vorsicht und sehen den Kurs als möglicherweise überhitzt an.

DroneShield bleibt ein spannendes Unternehmen im Verteidigungs- und Sicherheitstechnologiesektor, das von politischen Entwicklungen und der wachsenden Bedeutung von Drohnensicherheit profitiert. Der starke Kursanstieg im Jahr 2025 spiegelt jedoch auch hohe Erwartungen wider, die das Unternehmen in den kommenden Monaten erfüllen muss, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Anleger sollten daher nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken einer Überbewertung und möglicher Marktvolatilität im Auge behalten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die DroneShield Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 3,64EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

