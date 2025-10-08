    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Kurse konsolidieren weiter - Erneut kaum Bewegung

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stagniert bei 24.392 Punkten, kaum Bewegung.
    • Enge Handelsspanne zwischen 24.250 und 24.500 Punkten.
    • Investoren ignorieren negative Nachrichten und Konjunktur.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Stagnation auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt setzt sich zur Wochenmitte zunächst fort. Der Dax notierte wenige Minuten nach dem Handelsstart kaum verändert bei 24.392 Punkten.

    Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne zwischen etwa 24.250 und 24.500 Punkten. Möglicherweise sorgt das am Abend anstehende Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung für Bewegung, dann am deutschen Markt aber erst am Donnerstag. "Der Markt preist eine weitere US-Zinssenkung Ende Oktober weiterhin fest ein", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades. Das Protokoll könne "entscheidende Indizien für diesen Schritt liefern".

    Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,25 Prozent auf 30.759 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

    Investoren in Europa ignorierten weiterhin alle negativen Nachrichten oder Markteinflüsse, erläuterte der Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. So stünden die politischen Entwicklungen in Frankreich weiterhin im Hintergrund und auch die schwachen deutschen Konjunkturparameter würden nicht beachtet. So bleibt die Lage der Industriebetriebe in Deutschland schwierig. Im August war die Produktion wegen eines Einbruchs in der Automobilindustrie deutlich stärker als erwartet gesunken./ajx/mis




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
