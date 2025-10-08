5G-Ausbau auf der Überholspur, 6G als nächste Investitionswelle (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint-Studie: Mehr als 92 Prozent der

Fläche mit 5G versorgt, führend bei Campusnetzen und Milliardeninvestitionen in

Netzverdichtung und KI - Deutschland auf Kurs Richtung 6G.



Deutschland erlebt beim Ausbau der Mobilfunknetze eine zukunftsweisende

Erfolgsgeschichte: Noch nie wurde eine Mobilfunkgeneration so schnell und

umfassend ausgerollt wie 5G. Laut der aktuellen Studie "Spotlight Mobile Rollout

Germany" der Management- und Technologieberatung BearingPoint ist die

5G-Flächenabdeckung in Deutschland innerhalb weniger Jahre auf über 90 Prozent

gestiegen. Besonders hervorzuheben ist die starke Dynamik beim Ausbau von

privaten Campusnetzen für die Industrie sowie die kontinuierliche Integration

neuer Technologien wie Open RAN und die Markteinführung eines vierten

Netzbetreibers.







wurde so schnell ausgerollt wie 5G: In nur fünf Jahren haben wir über 90 Prozent

Flächenabdeckung erreicht. Zudem ist Deutschland weltweit führend bei

5G-Campusnetzen. Mit dem Markteintritt von 1&1 als viertem Netzbetreiber und dem

zunehmenden Einsatz von Open RAN entstehen neue Dynamiken im Wettbewerb. Die

nächsten Jahre stehen im Zeichen der vollständigen Flächenabdeckung sowie der

Vorbereitung auf die nächste Mobilfunkgeneration", so Julius Hafer, Partner bei

BearingPoint.



BearingPoint verfügt über ein starkes Expertenteam für Mobilfunktechnologie. Für

vertiefende Einblicke steht Experte Julius Hafer gerne für Interviews zur

Verfügung. Bei Interesse erfolgt die Kontaktaufnahme über den unten genannten

Pressekontakt von BearingPoint.



Erfolgstreiber und Herausforderungen auf dem Weg zur Vollabdeckung



Die Studie zeigt: Der Weg zur nahezu vollständigen Flächenabdeckung ist geprägt

von massiven Investitionen, regulatorischen Vorgaben und technologischen

Innovationen. Die Mobilfunkbetreiber investieren jährlich rund fünf bis sechs

Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Netze. Besonders

herausfordernd bleiben die Versorgung ländlicher Regionen, verkehrsnaher

Bereiche und die Indoor-Abdeckung. Die Bundesnetzagentur hat ambitionierte Ziele

gesetzt: Bis 2030 sollen 99 Prozent der Fläche und sämtliche Verkehrswege mit 5G

versorgt sein. "Neu und besonders ist der Fokus auf die Fläche. Nachdem vormals

Haushalte versorgt werden mussten, also bewohnte Flächen, löst die

Bundesnetzagentur diese Einschränkung auf. Auch unbewohnte Gebiete müssen nun

fast lückenlos mit 5G versorgt werden. 5G kommt damit bis an jede Milchkanne",

kommentiert Julius Hafer.



Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie, Seite 1 von 3 Seite 2 ►





