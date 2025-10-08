Mobilfunkland Deutschland
5G-Ausbau auf der Überholspur, 6G als nächste Investitionswelle (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint-Studie: Mehr als 92 Prozent der
Fläche mit 5G versorgt, führend bei Campusnetzen und Milliardeninvestitionen in
Netzverdichtung und KI - Deutschland auf Kurs Richtung 6G.
Deutschland erlebt beim Ausbau der Mobilfunknetze eine zukunftsweisende
Erfolgsgeschichte: Noch nie wurde eine Mobilfunkgeneration so schnell und
umfassend ausgerollt wie 5G. Laut der aktuellen Studie "Spotlight Mobile Rollout
Germany" der Management- und Technologieberatung BearingPoint ist die
5G-Flächenabdeckung in Deutschland innerhalb weniger Jahre auf über 90 Prozent
gestiegen. Besonders hervorzuheben ist die starke Dynamik beim Ausbau von
privaten Campusnetzen für die Industrie sowie die kontinuierliche Integration
neuer Technologien wie Open RAN und die Markteinführung eines vierten
Netzbetreibers.
Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie,
