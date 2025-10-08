    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mobilfunkland Deutschland

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    5G-Ausbau auf der Überholspur, 6G als nächste Investitionswelle (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Neue BearingPoint-Studie: Mehr als 92 Prozent der
    Fläche mit 5G versorgt, führend bei Campusnetzen und Milliardeninvestitionen in
    Netzverdichtung und KI - Deutschland auf Kurs Richtung 6G.

    Deutschland erlebt beim Ausbau der Mobilfunknetze eine zukunftsweisende
    Erfolgsgeschichte: Noch nie wurde eine Mobilfunkgeneration so schnell und
    umfassend ausgerollt wie 5G. Laut der aktuellen Studie "Spotlight Mobile Rollout
    Germany" der Management- und Technologieberatung BearingPoint ist die
    5G-Flächenabdeckung in Deutschland innerhalb weniger Jahre auf über 90 Prozent
    gestiegen. Besonders hervorzuheben ist die starke Dynamik beim Ausbau von
    privaten Campusnetzen für die Industrie sowie die kontinuierliche Integration
    neuer Technologien wie Open RAN und die Markteinführung eines vierten
    Netzbetreibers.

    "5G ist eine echte Erfolgsgeschichte für Deutschland. Keine Mobilfunktechnologie
    wurde so schnell ausgerollt wie 5G: In nur fünf Jahren haben wir über 90 Prozent
    Flächenabdeckung erreicht. Zudem ist Deutschland weltweit führend bei
    5G-Campusnetzen. Mit dem Markteintritt von 1&1 als viertem Netzbetreiber und dem
    zunehmenden Einsatz von Open RAN entstehen neue Dynamiken im Wettbewerb. Die
    nächsten Jahre stehen im Zeichen der vollständigen Flächenabdeckung sowie der
    Vorbereitung auf die nächste Mobilfunkgeneration", so Julius Hafer, Partner bei
    BearingPoint.

    BearingPoint verfügt über ein starkes Expertenteam für Mobilfunktechnologie. Für
    vertiefende Einblicke steht Experte Julius Hafer gerne für Interviews zur
    Verfügung. Bei Interesse erfolgt die Kontaktaufnahme über den unten genannten
    Pressekontakt von BearingPoint.

    Erfolgstreiber und Herausforderungen auf dem Weg zur Vollabdeckung

    Die Studie zeigt: Der Weg zur nahezu vollständigen Flächenabdeckung ist geprägt
    von massiven Investitionen, regulatorischen Vorgaben und technologischen
    Innovationen. Die Mobilfunkbetreiber investieren jährlich rund fünf bis sechs
    Milliarden Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Netze. Besonders
    herausfordernd bleiben die Versorgung ländlicher Regionen, verkehrsnaher
    Bereiche und die Indoor-Abdeckung. Die Bundesnetzagentur hat ambitionierte Ziele
    gesetzt: Bis 2030 sollen 99 Prozent der Fläche und sämtliche Verkehrswege mit 5G
    versorgt sein. "Neu und besonders ist der Fokus auf die Fläche. Nachdem vormals
    Haushalte versorgt werden mussten, also bewohnte Flächen, löst die
    Bundesnetzagentur diese Einschränkung auf. Auch unbewohnte Gebiete müssen nun
    fast lückenlos mit 5G versorgt werden. 5G kommt damit bis an jede Milchkanne",
    kommentiert Julius Hafer.

    Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie,
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Mobilfunkland Deutschland 5G-Ausbau auf der Überholspur, 6G als nächste Investitionswelle (FOTO) Neue BearingPoint-Studie: Mehr als 92 Prozent der Fläche mit 5G versorgt, führend bei Campusnetzen und Milliardeninvestitionen in Netzverdichtung und KI - Deutschland auf Kurs Richtung 6G. Deutschland erlebt beim Ausbau der Mobilfunknetze eine …