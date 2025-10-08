Zeta Network Group geht strategische Partnerschaft mit der SOLV Foundation ein, um die Bitcoin-zentrierte Finanzierung voranzutreiben
NEW YORK, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) (das „Unternehmen") gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung (die –Vereinbarung") mit der SOLV Foundation („SOLV") bekannt, einer Multi-Chain Bitcoin Liquid Staking Platform und institutionellen strukturierten Finanzplattform mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 2,5 Milliarden US-Dollar, die SolvBTC über Binance, Base und Solana betreibt. Die Partnerschaft unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, sich als Nasdaq-gelisteter Marktführer im Bereich der Bitcoin-zentrierten Finanzierung digitaler Vermögenswerte zu etablieren.
Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung
- Bitcoin-Treasury-Strategie. Das Unternehmen wird die Plattform von SOLV nutzen, um die Effizienz seiner Bitcoin-Bestände zu maximieren. Bitcoin-Vermögenswerte, die vom Unternehmen oder seinen Tochtergesellschaften gehalten werden, werden auf der SOLV-Plattform unter der Obhut eines von der Gesellschaft zugelassenen regulierten Drittverwahrers hinterlegt, der für Transparenz, Sicherheit und institutionelle Prüfbarkeit sorgt.
- Gemeinsamer Lenkungsausschuss. Hochrangige Vertreter des Unternehmens und von SOLV werden einen Lenkungsausschuss bilden, der transformative Initiativen zur Neudefinition des Bitcoin-zentrierten dezentralen Finanzwesens initiieren und koordinieren wird. Der Ausschuss wird die Einführung von SolvBTC in Solana, Base und Ton vorantreiben, die Marktexpansion fördern und innovative Finanzmodelle wie Tokenized Real-World Assets und strukturierte Renditeprodukte entwickeln.
- Forschung und Innovation. Die Partnerschaft umfasst Pläne für gemeinsame White Papers, Markteinblicke und Forschungsinitiativen zu den Themen Bitcoin-Nutzung durch Unternehmen, Einsatzstrategien, strukturierte Finanzprodukte und Real-World-Asset-Tokenization.
Die Vereinbarung spiegelt die gemeinsame Vision wider, das Unternehmen als Bitcoin-zentriertes Finanzunternehmen zu positionieren, das seine Bitcoin-Reserven mit innovativen Strategien für digitale Vermögenswerte kombiniert. Durch die Nutzung der Expertise von SOLV im Bereich der Bitcoin-Liquiditätsaggregation und des Staking möchte das Unternehmen seinen Aktionären ein institutionelles Engagement in Bitcoin bieten und gleichzeitig eine verbesserte Kapitaleffizienz innerhalb eines regulierten Rahmens erzielen.Beide Parteien bekräftigten, dass die Zusammenarbeit von Transparenz, Governance und der Einhaltung der Anforderungen der SEC und der Nasdaq geleitet sein wird.