UBS stuft Totalenergies auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies nach einer Roadshow des Öl- und Gaskonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Nach dem Investorentag vergangene Woche habe das Management die Kohärenz der Strategie betont, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Diskussionen hätten sich auf die Anpassungen der Investitionen, den Bereich Integrated Power (Produktion, Speicherung und Vermarktung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen) sowie den Finanzrahmen fokussiert./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 21:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 50,90EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Henri Patricot

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



