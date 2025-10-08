BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 57,45EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 47

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 £ , was eine Steigerung von +4,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer