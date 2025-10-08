AIXTRON Aktie leidet unter Verkäufen - 08.10.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Mit einer Performance von -6,20 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,79 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -1,32 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AIXTRON -3,82 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,32 % 1 Monat +18,68 % 3 Monate -8,79 % 1 Jahr -4,53 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, insbesondere um die neutrale Einstufung durch JPMorgan und die Beteiligung an einem 300-mm-GaN-Forschungsprogramm. Anleger äußern Frustration über die langsame Kursentwicklung im Vergleich zu Wettbewerbern. Zudem wird die aktuelle Short-Position von 2,3% thematisiert, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hinweist. Die bevorstehenden Quartalszahlen am 30. Oktober sorgen für zusätzliche Unsicherheiten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,52 Mrd.EUR wert.

Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit "Neutral" und einem Kursziel von 13,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die langsamere Erholung in den Kernmärkten des Halbleiterindustrie-Zulieferers steigere die kurzfristigen Prognoserisiken, während die …

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.