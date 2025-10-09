    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Ihre wichtigsten Termine

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Delta Air Lines, PepsiCo, Levi Strauss und Südzucker legen frische Zahlen vor!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Delta Air Lines, PepsiCo, Levi Strauss und Südzucker legen frische Zahlen vor!
    Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Österreich: OMV, Trading Update Q3
    07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Umsatz
    09:00 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Investorentag
    12:30 Uhr, USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
    Deutschland: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
    Italien: Ferrari, Kapitalmarkttag
    USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen

    Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 8/25
    13:30 Uhr, EU: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25

    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    00:30USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    08:00DeutschlandDEUHandelsbilanz
    13:30Euro ZoneEUREZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
    14:30USAUSAFed-Chef Powell spricht
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:35USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    14:45USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:00USAUSAFOMC Mitglied Kashkari Rede
    18:45USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    21:45USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    11:00 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Technische Analyse – Indikatoren, Oszillatoren und mehr in der Anwendung
    10.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    alle Webinare anzeigen »

    Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!

    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin



    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Ihre wichtigsten Termine Delta Air Lines, PepsiCo, Levi Strauss und Südzucker legen frische Zahlen vor! Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.