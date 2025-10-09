Ihre wichtigsten Termine
Delta Air Lines, PepsiCo, Levi Strauss und Südzucker legen frische Zahlen vor!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Trading Update Q3
07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Umsatz
09:00 Uhr, Deutschland: Hannover Rück, Investorentag
12:30 Uhr, USA: PepsiCo, Q3-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Levi Strauss, Q3-Zahlen
Deutschland: Mercedes-Benz, Pre-Close-Call
Italien: Ferrari, Kapitalmarkttag
USA: Delta Air Lines, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 8/25
13:30 Uhr, EU: EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. September
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 8/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 00:30 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 08:00 DEU Handelsbilanz 13:30 EUR EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates 14:30 USA Fed-Chef Powell spricht 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:35 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 14:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 17:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Kashkari Rede 18:45 USA Fed-Mitglied Barr spricht 21:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|11:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Technische Analyse – Indikatoren, Oszillatoren und mehr in der Anwendung
|10.10. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin