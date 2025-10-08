    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Geballte Expertise bei Cross Country Ski Holidays

    --------------------------------------------------------------
    Maishofen/Salzburg (ots) - Starker Saisonstart der Spezialisten für Langlauf- &
    Skitourenurlaub mit neuer Website und Katalog

    Pünktlich zum Winter-Saisonstart präsentiert sich Cross Country Ski Holidays mit
    einem umfassenden Relaunch der Website und einem 76 Seiten starken Katalog
    2025/26. Damit setzen die nordischen Urlaubsspezialisten ein starkes Zeichen:
    Wer seinen Winterurlaub abseits des alpinen Pistentrubels auf schmalen Brettln
    oder Fellen verbringen möchte, findet hier die besten Adressen und schönsten
    Destinationen für Langlauf- und Skitourenurlaub in den Alpen - und die geballte
    Expertise für Loipenflow und Gipfelglück.

    Die Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub von Cross Country Ski Holidays
    läuten die Wintersaison bereits jetzt ein und legen einmal mehr ein breit
    gefächertes Angebot vor. Sowohl auf der neuen Website als auch im druckfrischen,
    76 Seiten starken Katalog für 2025/26 findet sich die geballte Expertise des
    nordischen Netzwerks. Hinter dem zertifizierten Qualitätssiegel für Langlauf- &
    Skitourenurlaub stecken rund 40 spezialisierte Hotels in den 23 schönsten
    Regionen in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland - handverlesen,
    qualitätsgeprüft und zertifiziert. Wer auf der Suche nach Top-Infrastruktur,
    authentischem Nordic Lifestyle und echter Loipen-Leidenschaft ist, ist hier an
    der richtigen Adresse.

    Bei den Experten absteigen

    "Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Erlebnis starten
    - dafür sorgen wir" bringt Obmann Enrico Comini das einzigartige Angebot auf den
    Punkt. "Fachwissen, Herzlichkeit und maßgeschneiderter Service - bei uns steigen
    Winterurlauber bei Spezialisten ab, die ihre Leidenschaft teilen. Diese
    Expertise macht den Unterschied - und dieses Gesamterlebnis wollen wir mit
    unserer neuen Website und dem aktuellen Katalog noch sichtbarer machen."

    Praktischer Urlaubsfinder & tagesaktuelle Loipenberichte

    Die neue Plattform https://www.langlauf-urlaub.com/ bietet jede Menge
    Inspiration für sanften Loipenflow und einsames Gipfelglück in frischem Design -
    ergänzt durch praktische Services: vom Urlaubsfinder über tagesaktuelle
    Loipenberichte bis hin zu inspirierenden Blogbeiträgen. Wer lieber blättert,
    greift zum neuen Katalog , der alle handverlesenen Partnerbetriebe und
    Top-Regionen im Alpenraum vorstellt - inklusive Tipps und Impressionen, die
    sofort Lust aufs Losstarten machen.

    Über Cross Country Ski Holidays

    Cross Country Ski Holidays ist seit über 10 Jahren die führende
    Spezialisten-Plattform für Langlauf- & Skitourenurlaub in den Alpen. Das
    Netzwerk bündelt die Kräfte seiner Partner, sichert Qualität und bietet ein
    Kompetenzzentrum für nordischen Winterurlaub. "Wir bauen unser Qualitätsangebot
    kontinuierlich aus und freuen uns über neue Partner, die unsere Langlauf- &
    Skitouren-Leidenschaft teilen" so Gerald Moore, Geschäftsführer der
    federführenden Marketingagentur MTS Austria GmbH. "Unsere Plattform bietet
    Hotels und Destinationen, die sich langfristig positionieren möchten,
    professionelle Produktentwicklung, Ressourcenbündelung und effizientes
    Marketing"

    Pressekontakt:

    Mag. Nina Weidinger
    Head of Content
    MTS Austria GmbH / Cross Country Ski Holidays
    Telefon: +43 (0)6542 / 80480-33
    E-Mail: mailto:n.weidinger@mts-austria.at
    Website: https://www.langlauf-urlaub.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181165/6133131
    OTS: Cross Country Ski Holidays




