Geballte Expertise bei Cross Country Ski Holidays

Maishofen/Salzburg (ots) - Starker Saisonstart der Spezialisten für Langlauf- &

Skitourenurlaub mit neuer Website und Katalog



Pünktlich zum Winter-Saisonstart präsentiert sich Cross Country Ski Holidays mit

einem umfassenden Relaunch der Website und einem 76 Seiten starken Katalog

2025/26. Damit setzen die nordischen Urlaubsspezialisten ein starkes Zeichen:

Wer seinen Winterurlaub abseits des alpinen Pistentrubels auf schmalen Brettln

oder Fellen verbringen möchte, findet hier die besten Adressen und schönsten

Destinationen für Langlauf- und Skitourenurlaub in den Alpen - und die geballte

Expertise für Loipenflow und Gipfelglück.



Die Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub von Cross Country Ski Holidays

läuten die Wintersaison bereits jetzt ein und legen einmal mehr ein breit

gefächertes Angebot vor. Sowohl auf der neuen Website als auch im druckfrischen,

76 Seiten starken Katalog für 2025/26 findet sich die geballte Expertise des

nordischen Netzwerks. Hinter dem zertifizierten Qualitätssiegel für Langlauf- &

Skitourenurlaub stecken rund 40 spezialisierte Hotels in den 23 schönsten

Regionen in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland - handverlesen,

qualitätsgeprüft und zertifiziert. Wer auf der Suche nach Top-Infrastruktur,

authentischem Nordic Lifestyle und echter Loipen-Leidenschaft ist, ist hier an

der richtigen Adresse.



Bei den Experten absteigen



"Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Erlebnis starten

- dafür sorgen wir" bringt Obmann Enrico Comini das einzigartige Angebot auf den

Punkt. "Fachwissen, Herzlichkeit und maßgeschneiderter Service - bei uns steigen

Winterurlauber bei Spezialisten ab, die ihre Leidenschaft teilen. Diese

Expertise macht den Unterschied - und dieses Gesamterlebnis wollen wir mit

unserer neuen Website und dem aktuellen Katalog noch sichtbarer machen."



Praktischer Urlaubsfinder & tagesaktuelle Loipenberichte



Die neue Plattform https://www.langlauf-urlaub.com/ bietet jede Menge

Inspiration für sanften Loipenflow und einsames Gipfelglück in frischem Design -

ergänzt durch praktische Services: vom Urlaubsfinder über tagesaktuelle

Loipenberichte bis hin zu inspirierenden Blogbeiträgen. Wer lieber blättert,

greift zum neuen Katalog , der alle handverlesenen Partnerbetriebe und

Top-Regionen im Alpenraum vorstellt - inklusive Tipps und Impressionen, die

sofort Lust aufs Losstarten machen.



Über Cross Country Ski Holidays



Cross Country Ski Holidays ist seit über 10 Jahren die führende

Spezialisten-Plattform für Langlauf- & Skitourenurlaub in den Alpen. Das

Netzwerk bündelt die Kräfte seiner Partner, sichert Qualität und bietet ein

Kompetenzzentrum für nordischen Winterurlaub. "Wir bauen unser Qualitätsangebot

kontinuierlich aus und freuen uns über neue Partner, die unsere Langlauf- &

Skitouren-Leidenschaft teilen" so Gerald Moore, Geschäftsführer der

federführenden Marketingagentur MTS Austria GmbH. "Unsere Plattform bietet

Hotels und Destinationen, die sich langfristig positionieren möchten,

professionelle Produktentwicklung, Ressourcenbündelung und effizientes

Marketing"



