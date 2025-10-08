Geballte Expertise bei Cross Country Ski Holidays
Maishofen/Salzburg (ots) - Starker Saisonstart der Spezialisten für Langlauf- &
Skitourenurlaub mit neuer Website und Katalog
Pünktlich zum Winter-Saisonstart präsentiert sich Cross Country Ski Holidays mit
einem umfassenden Relaunch der Website und einem 76 Seiten starken Katalog
2025/26. Damit setzen die nordischen Urlaubsspezialisten ein starkes Zeichen:
Wer seinen Winterurlaub abseits des alpinen Pistentrubels auf schmalen Brettln
oder Fellen verbringen möchte, findet hier die besten Adressen und schönsten
Destinationen für Langlauf- und Skitourenurlaub in den Alpen - und die geballte
Expertise für Loipenflow und Gipfelglück.
Die Spezialisten für Langlauf- & Skitourenurlaub von Cross Country Ski Holidays
läuten die Wintersaison bereits jetzt ein und legen einmal mehr ein breit
gefächertes Angebot vor. Sowohl auf der neuen Website als auch im druckfrischen,
76 Seiten starken Katalog für 2025/26 findet sich die geballte Expertise des
nordischen Netzwerks. Hinter dem zertifizierten Qualitätssiegel für Langlauf- &
Skitourenurlaub stecken rund 40 spezialisierte Hotels in den 23 schönsten
Regionen in Österreich, Italien, Slowenien und Deutschland - handverlesen,
qualitätsgeprüft und zertifiziert. Wer auf der Suche nach Top-Infrastruktur,
authentischem Nordic Lifestyle und echter Loipen-Leidenschaft ist, ist hier an
der richtigen Adresse.
Bei den Experten absteigen
"Unsere Gäste wollen nicht lange suchen, sondern direkt in ihr Erlebnis starten
- dafür sorgen wir" bringt Obmann Enrico Comini das einzigartige Angebot auf den
Punkt. "Fachwissen, Herzlichkeit und maßgeschneiderter Service - bei uns steigen
Winterurlauber bei Spezialisten ab, die ihre Leidenschaft teilen. Diese
Expertise macht den Unterschied - und dieses Gesamterlebnis wollen wir mit
unserer neuen Website und dem aktuellen Katalog noch sichtbarer machen."
Praktischer Urlaubsfinder & tagesaktuelle Loipenberichte
Die neue Plattform https://www.langlauf-urlaub.com/ bietet jede Menge
Inspiration für sanften Loipenflow und einsames Gipfelglück in frischem Design -
ergänzt durch praktische Services: vom Urlaubsfinder über tagesaktuelle
Loipenberichte bis hin zu inspirierenden Blogbeiträgen. Wer lieber blättert,
greift zum neuen Katalog , der alle handverlesenen Partnerbetriebe und
Top-Regionen im Alpenraum vorstellt - inklusive Tipps und Impressionen, die
sofort Lust aufs Losstarten machen.
Über Cross Country Ski Holidays
Cross Country Ski Holidays ist seit über 10 Jahren die führende
Spezialisten-Plattform für Langlauf- & Skitourenurlaub in den Alpen. Das
Netzwerk bündelt die Kräfte seiner Partner, sichert Qualität und bietet ein
Kompetenzzentrum für nordischen Winterurlaub. "Wir bauen unser Qualitätsangebot
kontinuierlich aus und freuen uns über neue Partner, die unsere Langlauf- &
Skitouren-Leidenschaft teilen" so Gerald Moore, Geschäftsführer der
federführenden Marketingagentur MTS Austria GmbH. "Unsere Plattform bietet
Hotels und Destinationen, die sich langfristig positionieren möchten,
professionelle Produktentwicklung, Ressourcenbündelung und effizientes
Marketing"
