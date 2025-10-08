ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 5200 Pence - 'Hold'
- Berenberg hebt Kursziel für Rio Tinto auf 5200 Pence.
- Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Marktunsicherheiten.
- Optimismus für Anlagemöglichkeiten im Bergbau bleibt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
