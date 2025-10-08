Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 5200 Pence - 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 57,45 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 71,88 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8221. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.200,00GBP was eine Bandbreite von -19,79 %/+8.967,13 % bedeutet.