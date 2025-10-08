    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg hebt Ziel für Rio Tinto auf 5200 Pence - 'Hold'

    • Berenberg hebt Kursziel für Rio Tinto auf 5200 Pence.
    • Einstufung bleibt auf "Hold" trotz Marktunsicherheiten.
    • Optimismus für Anlagemöglichkeiten im Bergbau bleibt.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rio Tinto von 4700 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die derzeitigen Marktbedingungen forderten etliche Vorannahmen über Investitionen im Bergbaubereich heraus, schrieb Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Doch selbst mit den Rekordhochs für einige Rohstoffpreise bleibe er optimistisch und sehe weiter aussichtsreiche Anlagemöglichkeiten. Bei Rio Tinto liege seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für 2026 rund 17 Prozent über der Konsensprognose. Auf Basis seiner Schätzung für die Eisenerzproduktion im vergangenen Quartal bräuchte Rio allerdings immer noch ein solides Schlussquartal, um das untere Ende der Zielspanne für 2025 zu erreichen./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 57,45 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 71,88 Mrd..

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8221. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,43GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5.200,00GBP was eine Bandbreite von -19,79 %/+8.967,13 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 5200 Euro

