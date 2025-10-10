Ihre wichtigsten Termine
Alle Augen auf: Blackrock, BMW, Porsche, Gerresheimer & Sammelklage gegen Meta
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07.00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q3-Zahlen
11:00 Uhr, Deutschland: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
11:00 Uhr, Deutschland: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook
Deutschland: BMW, Pre-Close-Call Q3
Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
USA: Blackrock, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 9/25
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 8/25
16:00 Uhr, USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)
EU: S&P zu Italien
EU: Scope zu EU
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 03:40 USA FOMC Mitglied Daly Rede 14:30 CAN Net Change in Employment 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 19:00 USA Fed-Mitglied Musalem spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 💡 Kostenfreies Webinar: Aktien im Fokus – Momentum-Highlights (KI, Nasdaq 100 & Short Selling Aktien)
|12.10. 18:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|13.10. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|13.10. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin