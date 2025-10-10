    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Alle Augen auf: Blackrock, BMW, Porsche, Gerresheimer & Sammelklage gegen Meta

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

    Unternehmenstermine

    07.00 Uhr, Deutschland: Gerresheimer, Q3-Zahlen
    11:00 Uhr, Deutschland: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
    11:00 Uhr, Deutschland: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook
    Deutschland: BMW, Pre-Close-Call Q3
    Deutschland: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
    USA: Blackrock, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 9/25
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 8/25
    16:00 Uhr, USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)
    EU: S&P zu Italien
    EU: Scope zu EU


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    03:40USAUSAFOMC Mitglied Daly Rede
    14:30KanadaCANNet Change in Employment
    14:30KanadaCANArbeitslosenquote
    14:30KanadaCANDurchschnittliche Stundenlöhne (Jahr)
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    19:00USAUSAFed-Mitglied Musalem spricht
