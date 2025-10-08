Eurokurs gibt weiter nach - Schwache Konjunkturdaten belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus Deutschland auf den tiefsten Stand seit über einem Monat gefallen. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1607 US-Dollar gehandelt. So tief stand der Euro zuletzt Ende August.

Für Belastung sorgten am Morgen unerwartet schwache Konjunkturdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone war die Produktion im Verarbeiten Gewerbe im August um 4,3 Prozent im Monatsvergleich gesunken, und damit deutlich stärker als der Markt erwartet hatte. "Ein erneuter heftiger Schlag für die deutsche Konjunktur", kommentierte Jens-Oliver Niklasch, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg.

Nach Einschätzung von Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba, bleibt der Euro zum US-Dollar in der Defensive. Dies dürfte auch der Verunsicherung rund um die Staatskrise in Frankreich geschuldet sein. Generell erkannten Marktbeobachter der Dekabank eine "erhöhte gefühlte Unsicherheit bei Investoren"./jkr/jsl/mis



