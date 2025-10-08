    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das vergangene Quartal dürfte ein gutes für die spanischen Energieversorger gewesen sein, schrieb Fernando Garcia in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies gelte vor allem für Unternehmen wie Iberdrola und EDP mit einem höheren Anteil am Wasserkraftgeschäft./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 00:45 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 16,40EUR auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.




