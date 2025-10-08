AKTIEN IM FOKUS
US-Bedenken zu China belasten ASML - Aixtron auch schwach
- ASML-Aktien fallen um 1,7% im frühen Handel.
- Konsolidierung nach Anstieg von 600 auf 900 Euro.
- Sorgen um Exportbeschränkungen belasten Halbleiterwerte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ASML haben im frühen Handel am Mittwoch deutlich nachgegeben. Zuletzt verlor der Wert 1,7 Prozent, nachdem er zu Handelsbeginn noch stärker unter Druck gestanden hatte. Die Aktie setzte damit ihre Konsolidierung nach dem starken Anstieg seit Anfang August, der von rund 600 auf 900 Euro geführt hatte, fort.
Neben mäßigen Vorgaben der US-Technologiewerte belastete eine Meldung, wonach ein Ausschuss des US-Kongresses festgestellt hat, dass die Produkte großer Hersteller von Halbleiteranlagen wie ASML, KLA und Lam Research in China auch zu militärischen Zwecken genutzt werden. Sorgen vor Exportbeschränkungen erhielten damit Auftrieb.
Andere Titel aus dem Bereich der Halbleiterausrüster wie Aixtron im MDax gaben ebenfalls nach, wobei bei Aixtron eine zurückhaltende Einschätzung von JPMorgan mitspielte. So sieht Analyst Craig McDowell eine langsamere Erholung in den Kernmärkten von Aixtron. Er nahm die Bewertung bei einem Kursziel von 13,40 Euro mit "Neutral" auf. Der Aixtron-Kurs sank um fast sieben Prozent auf 13,55 Euro./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 934,4 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,69 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,17 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -25,74 %/+16,04 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
AIXTRON tritt 300-mm-GaN-Forschungsprogramm mit Hyperion 300 mm Anlage bei
AIXTRON erreicht Meilenstein: 100. G10-SiC-Anlage ausgeliefert
Dieser Meilenstein unterstreicht die starke Marktnachfrage nach der G10-SiC-Epitaxie-Batch-Technologie von AIXTRON in den letzten drei Jahren und stärkt die weltweite Fertigung von Siliziumkarbid-Leistungsbauelementen für die Leistungselektronik der nächsten Generation.
49 Abschüsse in wenigen Sekunden
USA testen Mikrowellenstrahlen gegen Drohnenschwärme
Leonidas von Epirus
Leonidas is a solid-state, high-power HPM system, utilizing Gallium Nitride (GaN) semiconductors for unmatched counter-electronics effects. Leonidas minimizes size, weight and deployment time, and maximizes maneuverability, safety, and operator control.