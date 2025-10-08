 US-Bedenken zu China belasten ASML - Aixtron auch schwach

Andere Titel aus dem Bereich der Halbleiterausrüster wie Aixtron im MDax gaben ebenfalls nach, wobei bei Aixtron eine zurückhaltende Einschätzung von JPMorgan mitspielte. So sieht Analyst Craig McDowell eine langsamere Erholung in den Kernmärkten von Aixtron. Er nahm die Bewertung bei einem Kursziel von 13,40 Euro mit "Neutral" auf. Der Aixtron-Kurs sank um fast sieben Prozent auf 13,55 Euro./mf/mis

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 934,4 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,69 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,17 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -25,74 %/+16,04 % bedeutet.