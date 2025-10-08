    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

     US-Bedenken zu China belasten ASML - Aixtron auch schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktien fallen um 1,7% im frühen Handel.
    • Konsolidierung nach Anstieg von 600 auf 900 Euro.
    • Sorgen um Exportbeschränkungen belasten Halbleiterwerte.
    AKTIEN IM FOKUS -  US-Bedenken zu China belasten ASML - Aixtron auch schwach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von ASML haben im frühen Handel am Mittwoch deutlich nachgegeben. Zuletzt verlor der Wert 1,7 Prozent, nachdem er zu Handelsbeginn noch stärker unter Druck gestanden hatte. Die Aktie setzte damit ihre Konsolidierung nach dem starken Anstieg seit Anfang August, der von rund 600 auf 900 Euro geführt hatte, fort.

    Neben mäßigen Vorgaben der US-Technologiewerte belastete eine Meldung, wonach ein Ausschuss des US-Kongresses festgestellt hat, dass die Produkte großer Hersteller von Halbleiteranlagen wie ASML, KLA und Lam Research in China auch zu militärischen Zwecken genutzt werden. Sorgen vor Exportbeschränkungen erhielten damit Auftrieb.

    Andere Titel aus dem Bereich der Halbleiterausrüster wie Aixtron im MDax gaben ebenfalls nach, wobei bei Aixtron eine zurückhaltende Einschätzung von JPMorgan mitspielte. So sieht Analyst Craig McDowell eine langsamere Erholung in den Kernmärkten von Aixtron. Er nahm die Bewertung bei einem Kursziel von 13,40 Euro mit "Neutral" auf. Der Aixtron-Kurs sank um fast sieben Prozent auf 13,55 Euro./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 934,4 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,17 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 850,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -25,74 %/+16,04 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
