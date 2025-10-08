Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 08.10. - FTSE Athex 20 stark +3,19 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.467,37 PKT und steigt um +0,38 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,94 %, RWE +1,90 %, Siemens Energy +1,88 %
Flop-Werte: BMW -4,05 %, Volkswagen (VW) Vz -2,10 %, Porsche Holding SE -1,75 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.799,42 PKT und fällt um -0,04 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +3,59 %, PUMA +2,68 %, Nordex +1,47 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,92 %, Aurubis -5,60 %, Sartorius Vz. -3,47 %
Der TecDAX steht bei 3.731,89 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Nordex +1,47 %, HENSOLDT +1,32 %, CANCOM SE +1,28 %
Flop-Werte: AIXTRON -5,92 %, Sartorius Vz. -3,47 %, SUESS MicroTec -1,66 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.627,46 PKT und gewinnt bisher +0,40 %.
Top-Werte: Rheinmetall +1,94 %, Siemens Energy +1,88 %, Schneider Electric +1,41 %
Flop-Werte: BMW -4,05 %, Volkswagen (VW) Vz -2,10 %, BASF -0,74 %
Der ATX steht bei 4.730,10 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +2,18 %, Raiffeisen Bank International +1,36 %, STRABAG +1,30 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,69 %, Lenzing -1,67 %, CA-Immobilien-Anlagen -0,76 %
Der SMI bewegt sich bei 12.593,89 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +1,55 %, ABB +1,51 %, Amrize +1,42 %
Flop-Werte: Sika -1,08 %, Swiss Life Holding -0,59 %, Lonza Group -0,52 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.015,74 PKT und steigt um +0,69 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +3,38 %, Societe Generale +2,08 %, Thales +1,59 %
Flop-Werte: Capgemini -0,62 %, Renault -0,51 %, Air Liquidede -0,48 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.736,87 PKT und steigt um +0,62 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,82 %, Sandvik +1,83 %, ABB +1,51 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -0,98 %, Skanska (B) -0,73 %, Getinge (B) -0,45 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.180,00 PKT und gewinnt bisher +3,19 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,45 %, Viohalco +1,64 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,57 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,52 %, Jumbo -0,97 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,42 %
