FMA-Podcast "Reden wir über Geld" fragt: Bitcoin, Blockchain...

Kryptowerte im Realitätscheck - zwischen Hype, Regulierung und Risiko



Wien (APA-ots) - Sind Digitale Coins ein Geld- und Banken-Ersatz? Ein Highway zu

schnellem Reichtum? Eine ganz normale Geldanlage? Wie sicher sind Krypto-Assets? Unsere Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh- Weninger widmen sich in der fünften Folge des FMA-Podcasts "Reden wir über Geld" dem Thema Krypto-Werte und haben dafür zum ersten Mal auch einen Gast eingeladen. Ralph Rirsch, Krypto-Experte aus der FMA klärt auf: Was ist Bitcoin, was ist die Blockchain, was sind Stablecoins und wie erkennt man, ob eine Krypto-Börse seriös ist?