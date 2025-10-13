    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Frische Updates von Volkswagen, Charles Schwab, L'Oreal, Air Liquide & Rio Tinto

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Updates von Volkswagen, Charles Schwab, L'Oreal, Air Liquide & Rio Tinto
    Foto: © Volkswagen 2024

    Unternehmenstermine

    23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
    Deutschland: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
    Frankreich: Air Liquide, Hauptversammlung
    Frankreich: L'Oreal, Hauptversammlung
    USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen

    Konjunkturdaten

    USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)
    China: Handelsbilanz 9/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 13.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    18:55USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    21:10GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    alle Termine anzeigen »


