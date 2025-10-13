Ihre wichtigsten Termine
Frische Updates von Volkswagen, Charles Schwab, L'Oreal, Air Liquide & Rio Tinto
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
23:30 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Q3-Produktionsbericht
Deutschland: Volkswagen, Pre-Close-Call Q3
Frankreich: Air Liquide, Hauptversammlung
Frankreich: L'Oreal, Hauptversammlung
USA: Charles Schwab, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank (bis 18.10.)
China: Handelsbilanz 9/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 13.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 18:55 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 20:00 USA Monthly Budget Statement 21:10 GBR BoE-Mitglied Mann spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:30
|Webinar
|LYNX: Der Marktüberblick für Deutschland und die US-Märkte + Live Trading
|19:00
|Webinar
|WH SelfInvest: CoT-Daten – die Positionen der Profis auslesen
