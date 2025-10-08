    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    AKTIEN IM FOKUS

    Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Maßnahmen stärken Stahlindustrie, Aktien steigen.
    • Thyssenkrupp +3,7%, Höchststand seit Ende 2019.
    • Positive Marktentwicklung für europäische Produzenten.
    AKTIEN IM FOKUS - Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die am Vortag angekündigten Maßnahmen der Europäischen Kommission zum Schutz der Stahlindustrie haben die Aktienkurse der Hersteller am Mittwoch weiter nach oben getrieben. So stiegen Thyssenkrupp um 3,7 Prozent und erreichten ein Hoch seit Ende 2019. Salzgitter kletterten um 1,4 Prozent, hier fehlte nicht viel zu einem Hoch seit Mitte 2023. Für Arcelormittal ging es um 3,5 Prozent hoch und für die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co um 2,4 Prozent.

    Die EU-Kommission habe mit den Maßnahmen eine protektionistischere Haltung eingenommen als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Cole Hathorn von Jefferies. Für die europäischen Produzenten sei das eine gute Nachricht. Die Schritte deckten sich mit den Erwartungen am Markt oder gingen sogar noch etwas darüber hinaus. Mittelfristig dürften sich die Schritte positiv auf Preise und Absatzmengen auswirken und mithin auch auf die Ergebnisse.

    Das sahen Investoren auch andernorts so: An der Börse von Madrid stiegen Acerinox um 2,4 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2022. Papiere der schwedischen SSAB verteuerten sich um 4 Prozent und die der finnischen Outokumpu um 3,4 Prozent./bek/ajx

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,32 % und einem Kurs von 12,32 auf Tradegate (08. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +8,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,24 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 8,16 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -16,45 %/-31,64 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
