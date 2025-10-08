Maßnahmen der EU für Stahlbranche treiben Kurse weiter an









Thyssenkrupp: Vorstand Volkmar Dinstuhl über Börsengang und Restrukturierung





WirtschaftsWoche: Herr Dinstuhl, alle fünf Sparten des Thyssenkrupp-Konzerns werden verselbstständigt und perspektivisch an die Börse gebracht. Das gilt auch für den von Ihnen geleiteten Bereich Automotive Technology, sprich Fahrzeugtechnik. Was sind die Voraussetzungen für einen Börsengang dieser Sparte?

Volkmar Dinstuhl: Wir müssen vor allem die Profitabilität weiter erhöhen. Kurz gesagt, müssen wir in der Lage sein, anstehende Investitionen aus den Erträgen des operativen Geschäfts zu finanzieren. Danach muss dann auch noch etwas für die Gesellschafter übrig bleiben.

Im vergangenen Jahr kam die Autozulieferer-Sparte von Thyssenkrupp auf eine Marge von 3,3 Prozent, bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern und bereinigt um Sonderfaktoren. Das ist nicht profitabel genug, oder?

Das reicht sicher nicht. Wir wollen eine Marge von sieben bis acht Prozent erreichen. Wenn wir zu den Top 25 Prozent der weltweiten Autozulieferer zählen wollen, müssen wir sogar eher auf eine Marge von acht bis zehn Prozent kommen.

Deswegen haben Sie im März schon ein Restrukturierungsprogramm verkündet. Das soll vermutlich auf dieses Ziel einzahlen.

Anfang des Jahres haben wir gesehen, dass die von unseren Kunden abgerufenen Stückzahlen drastisch zurückgegangen sind. Das konnten wir nicht einfach laufen lassen. Wir haben unser Managementteam, also unsere Top-35-Führungskräfte, zusammengerufen und in zwei intensiven Tagen ein Strukturprogramm erarbeitet. Als Zeichen, dass sich alle mit dem Programm auch wirklich identifizieren, haben wir auf einem Modellauto unterschrieben. Das steht jetzt in meinem Büro.

Was für ein Modell ist das?

Ein blauer Porsche. Porsche ist ja ebenfalls ein wichtiger Kunde von uns.

Wie sieht das neue Programm genau aus? Gehen Arbeitsplätze verloren?

Eines der Ergebnisse ist leider, dass 1800 Arbeitsplätze abgebaut werden müssen – allerdings in den indirekten Leistungsbereichen. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion schwankt mit den Aufträgen. Das gilt aber nicht für die indirekten Funktionen. Bei uns sind das immerhin etwa 50 Prozent der Belegschaft. Hier haben wir Möglichkeiten gesehen. Zudem haben wir unseren Geschäften ein Ziel zur Kostensenkung vorgegeben. Wie das genau umgesetzt wurde, lag aber letztlich in der Verantwortung der Geschäftsführer unserer Business Units. Sie wissen am besten, an welchen Standorten Einsparungen möglich sind und mit welchen Instrumenten die Ziele erreicht werden können. Hier und da haben wir später noch nachgeschärft. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben wir unser Ziel erreicht.

Was hat das genau gebracht?

Wir haben zusätzlich noch beim Umlaufvermögen Verbesserungen durchgeführt, sodass wir insgesamt auf Einsparungen im signifikanten dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielen.

Zudem organisieren Sie die Sparte nun anders. Was genau ist der Gedanke dahinter?

Die Automobilindustrie hat sich drastisch verändert. Auf der Shanghai Motor Show wurde uns eindrucksvoll vor Augen geführt, dass wir Europäer einen Zahn zulegen und schneller sowie effizienter werden müssen. Deshalb haben wir bei Thyssenkrupp Automotive Technology die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, neu geregelt. Nehmen wir zum Beispiel China. Wir haben dort eine Organisation vor Ort. Bisher wurden jedoch wesentliche Entscheidungen in Deutschland beziehungsweise Europa getroffen. Künftig werden Entscheidungen, die sich etwa auf den Vertrieb in China beziehen, auch dort vor Ort getroffen, um so an Geschwindigkeit zu gewinnen.





Was hat Sie auf der Automesse in Shanghai so beeindruckt?

An den Ständen der chinesischen Hersteller war deutlich mehr los als an den europäischen. Die Begeisterung und das Interesse des Publikums waren dort viel größer. Um ein konkretes Beispiel zu nennen: Wir haben ein Modell gesehen, das mit dem eines deutschen Premiumherstellers vergleichbar ist. Das deutsche Premiumfahrzeug kostet 80.000 Euro. Das vergleichbare chinesische Fahrzeug kostet hingegen nur 30.000 Euro. Wir sind mit unseren europäischen Kunden früh nach China gegangen und haben auch bei den chinesischen Herstellern einen Fuß in der Tür. Aber wir können das noch deutlich ausbauen.

Die europäische Autoindustrie genauso wie die Zulieferer verbreiten aktuell nur schlechte Nachrichten. Es kommt eine Gewinnwarnung nach der anderen. Ganze Standorte stehen zur Disposition. Wer soll denn in der Gemengelage Interesse an einer Aktie ihrer Sparte haben?

Wir sagen ja nicht, dass wir morgen an die Börse gehen. Unser erstes Ziel ist es, kapitalmarktfähig zu werden. Was wir dann im zweiten Schritt daraus machen, ist eine andere Frage. Sie haben völlig recht. Wenn wir an die Börse gehen wollen, müssen wir die Investoren mit unseren Marken, unseren Technologien und einem attraktiven Renditeversprechen begeistern, das so gut ist, dass die Investoren uns besser finden als andere Zulieferer.

Wie lange brauchen Sie dafür?

Zwei bis drei Jahre, bezogen auf die Aspekte, die wir beeinflussen können. Ob ein Börsengang dann möglich ist, hängt nicht nur von uns, sondern auch vom Marktumfeld ab.

Sie haben gesagt, dass Sie dafür zwischen acht und zehn Prozent Marge brauchen und die auch schaffen können. Da stellt sich natürlich die Frage, warum das bislang nicht möglich war. Haben die Themen Effizienz und Rendite bislang nicht so eine große Rolle gespielt?

Wir haben in den vergangenen Jahren nicht genügend auf die Kunden geschaut – damit meine ich nicht nur die Automotive-Sparte, sondern den gesamten Konzern. Zum Beispiel darauf, mit einem Kunden über alle Sparten hinweg eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Das lag nicht im Fokus. Der wichtigste Kunde war der mit dem größten Umsatz und nicht der, mit dem wir das meiste Geld verdienen. Das korrigieren wir als Vorstand von thyssenkrupp.

Miguel López ist seit 2023 CEO von Thyssenkrupp. Er ist Spanier. Sie haben einen Zweitwohnsitz in Spanien und pendeln regelmäßig zwischen Madrid und Essen. Haben Sie dadurch eine besondere Verbindung zu Ihrem CEO? Gehen Sie zum Beispiel am Wochenende gemeinsam zu den Spielen von Real Madrid?

Interessanterweise war ich noch nie mit ihm im Stadion.

Reden Sie Spanisch mit ihm?

Normalerweise nicht. Nur ab und an. Wenn wir möchten, dass uns keiner versteht, dann wechseln wir schon mal die Sprache.

Herr López kam vor zwei Jahren zu ThyssenKrupp. Sie sind schon mehr als zehn Jahre da und kennen die Kultur sicher viel besser. Was möchten Sie als Konzernvorstand ändern?

Mir ist Performance-Orientierung sehr wichtig und mein Ziel ist es, diese konsequent umzusetzen. Damit bin ich aber nicht allein. Der gesamte Vorstand der Thyssenkrupp AG unter Miguel López steht dafür. In der Vergangenheit war man zu oft bereit, gute Erklärungen zu akzeptieren, warum ein Geschäft nicht ordentlich lief. Wir müssen aber zu den Besten gehören wollen und uns daran messen lassen. Das ist auch mein Anspruch.

Aber das haben schon viele Vorstände erzählt. Was genau soll jetzt anders sein?

Wir als AG-Vorstand haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass wir unsere Vorhaben konsequent umsetzen. Das demonstrieren schon die Veränderungen in meinem Automotive-Segment. In nur einem Jahr gab es mehr strukturelle Veränderungen als in vielen Jahren zuvor. Oder nehmen Sie das Thema Marine. Die Sparte wurde verselbstständigt und soll nun als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen. Was wir ankündigen, setzen wir auch um.

Aber die Marine-Sparte taugt nur bedingt als Beispiel. Wegen des Kriegs in der Ukraine läuft das Geschäft von allein. Das ist kein Verdienst des Vorstands.

Aktuell ist die Marine die einzige Sparte, die von den Rahmenbedingungen her Rückenwind hat. Das stimmt. Stahl, Materials Services und Auto haben dagegen konjunkturell massiven Gegenwind. Auch im Bereich Dekarbonisierung kommen die Aufträge nicht so schnell, wie wir das vor zwei oder drei Jahren erwartet haben. Trotzdem sieht man auch an den Zahlen der anderen Sparten, dass wir deutlich resilienter geworden sind. Die Umsätze sind zwar zurückgegangen. Aber wir schreiben keine roten Zahlen, anders als so mancher Wettbewerber.

Man kann den aktuellen Verselbstständigungsplan auch anders lesen. Letztlich wird der ThyssenKrupp-Konzern und damit eine Industrieikone des Ruhrgebiets zerschlagen. Sie kommen aus der Region. Das muss Ihnen doch wehtun.

Das Gegenteil ist der Fall: Wir bauen den Konzern um und stellen ihn wettbewerbsfähig auf. Die Marine etwa verschwindet nicht aus dem Konzern, sondern wir möchten als Thyssenkrupp AG die Mehrheit an dem neuen Unternehmen halten. Indem wir die Sparte als Kommanditgesellschaft auf Aktien an die Börse bringen, sichern wir unseren Einfluss langfristig ab. Die Firma wird selbst dann noch von thyssenkrupp gesteuert, wenn wir irgendwann vielleicht mal weniger als die Hälfte der Aktien halten.

Na ja. Die ThyssenKrupp AG, also die Muttergesellschaft, wird irgendwann nur noch eine Holding sein, die Aktien von selbstständigen Unternehmen hält. Sie wird zur Beteiligungsgesellschaft. Den alten Industriekonzern ThyssenKrupp gibt es dann nicht mehr.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren nicht so entwickelt, wie wir es uns alle gewünscht haben. Wir müssen jetzt etwas unternehmen. Es macht schließlich niemandem Spaß, ständig zu lesen, dass der eigene Arbeitgeber ein Krisenkonzern ist. Wir wollen alle in erfolgreichen Unternehmen arbeiten – und das steuern wir jetzt konsequent an.

Die Industriellenfamilie Jindal aus Indien interessiert sich für den Kauf der Stahlsparte. Wenn das nicht klappt, soll die Stahlsparte genauso wie alle anderen Unternehmensbereiche verselbstständigt werden. Meinen Sie, dass der Stahl auch ein erfolgreiches, für sich stehendes Unternehmen sein wird?

Wir werden den Stahlbereich fit für die Zukunft machen. So oder so.

Sie glauben nicht ernsthaft, dass das klappen kann.

Gibt es denn eine Alternative? Stahl ist ein wichtiger Grundwerkstoff, dessen Produktion wir alle in Deutschland und Europa halten wollen. Und Thyssenkrupp ist der größte Stahlhersteller in Deutschland.



