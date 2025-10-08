c-LEcta bringt neues GMP-Enzym zur Zelldissoziation für die biopharmazeutische Produktion auf den Markt (FOTO)

Leipzig (ots) - c-LEcta, ein Unternehmen der Kerry Group, kündigt die

Markteinführung von CellTrypase an, einem neuen, rekombinanten, trypsinähnlichen

Enzym pilzlicher Herkunft, das speziell für biopharmazeutische Kunden entwickelt

wurde, die höchste Qualitäts- und Lieferkettenstandards bei Rohstoffen erwarten.



Trypsinähnliche Enzyme wie CellTrypase ermöglichen eine schonende und effiziente

Zelldissoziation in GMP-konformen Bioprozessen und F&E-Workflows. Typische

Anwendungen umfassen die Herstellung viraler Vektoren für Zell- und

Gentherapien, Impfstoffe, Stammzellverarbeitung, Gewebezüchtung und Zellbanken.

CellTrypase ist für zentrale biopharmazeutische Produktionszelllinien validiert

und kann tierische oder rekombinante Trypsinlösungen direkt ersetzen, ohne

aufwendige Prozessrevalidierung oder Anpassung.





GMP-konforme Produktion mit voller Rückverfolgbarkeit



CellTrypase wird in der neuen, GMP-zertifizierten Produktionsstätte in Leipzig

hergestellt, die vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung aller

GMP/GDP-Vorgaben gewährleistet. Jede Charge ist vom Rohstoff bis zur Freigabe

lückenlos dokumentiert, für maximale Transparenz gegenüber Herstellern und

Behörden.



Höchste Reinheit



Das proprietäre Produktionsverfahren setzt auf besonders schonende

Prozessschritte, um die Integrität des Enzyms zu sichern. Das Ergebnis ist eine

hochaktive Enzymlösung mit >= 95 % Reinheit als freigaberelevantem Parameter für

gleichbleibende Leistung in sensiblen Zellkulturanwendungen.



CellTrypase wird durch mikrobielle Fermentation mittels Bacillus -Stämmen

hergestellt und ist frei von tierischen Bestandteilen. Es wird als

gebrauchsfertige, steril filtrierte Flüssiglösung geliefert, ist bei 2-8 °C

stabil und kann bei Raumtemperatur transportiert werden. Verschiedene Formate

und Verpackungsgrößen decken den Bedarf von kleinen Entwicklungsserien bis hin

zur großvolumigen GMP-Produktion ab.



CellTrypase erfüllt den wachsenden Bedarf der Biopharma-Industrie nach sicheren,

rückverfolgbaren und konsistenten Bioprozess-Materialien, insbesondere für

innovative Therapien wie Zell- und Gentherapien.



Über das Kerry Biotechnology Centre, betrieben von c-LEcta



CellTrypase ist das erste neue Enzymprodukt des kürzlich eröffneten Kerry

Biotechnology Centres. c-LEcta, Betreiber des Zentrums, verfügt über mehr als 20

Jahre Erfahrung in der Enzymentwicklung und -produktion und ist seit 2022 Teil

der Kerry Group. Mit modernster Enzymtechnik und Bioprozess-Kompetenz beliefert

c-LEcta die Lebensmittel- und Pharmaindustrie weltweit mit innovativen

biotechnologischen Lösungen. Das Zentrum beschäftigt über 130 Mitarbeiter:innen

und liefert Produkte an mehr als 400 Kund:innen in über 40 Ländern. Über 80

Wissenschaftler:innen und Innovationsexpert:innen treiben hier die Entwicklung

der nächsten Generation biotechnologischer Lösungen voran.



