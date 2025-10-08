c-LEcta bringt neues GMP-Enzym zur Zelldissoziation für die biopharmazeutische Produktion auf den Markt (FOTO)
Leipzig (ots) - c-LEcta, ein Unternehmen der Kerry Group, kündigt die
Markteinführung von CellTrypase an, einem neuen, rekombinanten, trypsinähnlichen
Enzym pilzlicher Herkunft, das speziell für biopharmazeutische Kunden entwickelt
wurde, die höchste Qualitäts- und Lieferkettenstandards bei Rohstoffen erwarten.
Trypsinähnliche Enzyme wie CellTrypase ermöglichen eine schonende und effiziente
Zelldissoziation in GMP-konformen Bioprozessen und F&E-Workflows. Typische
Anwendungen umfassen die Herstellung viraler Vektoren für Zell- und
Gentherapien, Impfstoffe, Stammzellverarbeitung, Gewebezüchtung und Zellbanken.
CellTrypase ist für zentrale biopharmazeutische Produktionszelllinien validiert
und kann tierische oder rekombinante Trypsinlösungen direkt ersetzen, ohne
aufwendige Prozessrevalidierung oder Anpassung.
GMP-konforme Produktion mit voller Rückverfolgbarkeit
CellTrypase wird in der neuen, GMP-zertifizierten Produktionsstätte in Leipzig
hergestellt, die vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung aller
GMP/GDP-Vorgaben gewährleistet. Jede Charge ist vom Rohstoff bis zur Freigabe
lückenlos dokumentiert, für maximale Transparenz gegenüber Herstellern und
Behörden.
Höchste Reinheit
Das proprietäre Produktionsverfahren setzt auf besonders schonende
Prozessschritte, um die Integrität des Enzyms zu sichern. Das Ergebnis ist eine
hochaktive Enzymlösung mit >= 95 % Reinheit als freigaberelevantem Parameter für
gleichbleibende Leistung in sensiblen Zellkulturanwendungen.
CellTrypase wird durch mikrobielle Fermentation mittels Bacillus -Stämmen
hergestellt und ist frei von tierischen Bestandteilen. Es wird als
gebrauchsfertige, steril filtrierte Flüssiglösung geliefert, ist bei 2-8 °C
stabil und kann bei Raumtemperatur transportiert werden. Verschiedene Formate
und Verpackungsgrößen decken den Bedarf von kleinen Entwicklungsserien bis hin
zur großvolumigen GMP-Produktion ab.
CellTrypase erfüllt den wachsenden Bedarf der Biopharma-Industrie nach sicheren,
rückverfolgbaren und konsistenten Bioprozess-Materialien, insbesondere für
innovative Therapien wie Zell- und Gentherapien.
Über das Kerry Biotechnology Centre, betrieben von c-LEcta
CellTrypase ist das erste neue Enzymprodukt des kürzlich eröffneten Kerry
Biotechnology Centres. c-LEcta, Betreiber des Zentrums, verfügt über mehr als 20
Jahre Erfahrung in der Enzymentwicklung und -produktion und ist seit 2022 Teil
der Kerry Group. Mit modernster Enzymtechnik und Bioprozess-Kompetenz beliefert
c-LEcta die Lebensmittel- und Pharmaindustrie weltweit mit innovativen
biotechnologischen Lösungen. Das Zentrum beschäftigt über 130 Mitarbeiter:innen
und liefert Produkte an mehr als 400 Kund:innen in über 40 Ländern. Über 80
Wissenschaftler:innen und Innovationsexpert:innen treiben hier die Entwicklung
der nächsten Generation biotechnologischer Lösungen voran.
