    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKerry Group (A) AktievorwärtsNachrichten zu Kerry Group (A)
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    c-LEcta bringt neues GMP-Enzym zur Zelldissoziation für die biopharmazeutische Produktion auf den Markt (FOTO)

    Leipzig (ots) - c-LEcta, ein Unternehmen der Kerry Group, kündigt die
    Markteinführung von CellTrypase an, einem neuen, rekombinanten, trypsinähnlichen
    Enzym pilzlicher Herkunft, das speziell für biopharmazeutische Kunden entwickelt
    wurde, die höchste Qualitäts- und Lieferkettenstandards bei Rohstoffen erwarten.

    Trypsinähnliche Enzyme wie CellTrypase ermöglichen eine schonende und effiziente
    Zelldissoziation in GMP-konformen Bioprozessen und F&E-Workflows. Typische
    Anwendungen umfassen die Herstellung viraler Vektoren für Zell- und
    Gentherapien, Impfstoffe, Stammzellverarbeitung, Gewebezüchtung und Zellbanken.
    CellTrypase ist für zentrale biopharmazeutische Produktionszelllinien validiert
    und kann tierische oder rekombinante Trypsinlösungen direkt ersetzen, ohne
    aufwendige Prozessrevalidierung oder Anpassung.

    GMP-konforme Produktion mit voller Rückverfolgbarkeit

    CellTrypase wird in der neuen, GMP-zertifizierten Produktionsstätte in Leipzig
    hergestellt, die vollständige Rückverfolgbarkeit und Einhaltung aller
    GMP/GDP-Vorgaben gewährleistet. Jede Charge ist vom Rohstoff bis zur Freigabe
    lückenlos dokumentiert, für maximale Transparenz gegenüber Herstellern und
    Behörden.

    Höchste Reinheit

    Das proprietäre Produktionsverfahren setzt auf besonders schonende
    Prozessschritte, um die Integrität des Enzyms zu sichern. Das Ergebnis ist eine
    hochaktive Enzymlösung mit >= 95 % Reinheit als freigaberelevantem Parameter für
    gleichbleibende Leistung in sensiblen Zellkulturanwendungen.

    CellTrypase wird durch mikrobielle Fermentation mittels Bacillus -Stämmen
    hergestellt und ist frei von tierischen Bestandteilen. Es wird als
    gebrauchsfertige, steril filtrierte Flüssiglösung geliefert, ist bei 2-8 °C
    stabil und kann bei Raumtemperatur transportiert werden. Verschiedene Formate
    und Verpackungsgrößen decken den Bedarf von kleinen Entwicklungsserien bis hin
    zur großvolumigen GMP-Produktion ab.

    CellTrypase erfüllt den wachsenden Bedarf der Biopharma-Industrie nach sicheren,
    rückverfolgbaren und konsistenten Bioprozess-Materialien, insbesondere für
    innovative Therapien wie Zell- und Gentherapien.

    Über das Kerry Biotechnology Centre, betrieben von c-LEcta

    CellTrypase ist das erste neue Enzymprodukt des kürzlich eröffneten Kerry
    Biotechnology Centres. c-LEcta, Betreiber des Zentrums, verfügt über mehr als 20
    Jahre Erfahrung in der Enzymentwicklung und -produktion und ist seit 2022 Teil
    der Kerry Group. Mit modernster Enzymtechnik und Bioprozess-Kompetenz beliefert
    c-LEcta die Lebensmittel- und Pharmaindustrie weltweit mit innovativen
    biotechnologischen Lösungen. Das Zentrum beschäftigt über 130 Mitarbeiter:innen
    und liefert Produkte an mehr als 400 Kund:innen in über 40 Ländern. Über 80
    Wissenschaftler:innen und Innovationsexpert:innen treiben hier die Entwicklung
    der nächsten Generation biotechnologischer Lösungen voran.

    Pressekontakt:

    mailto:media@kerry.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181036/6133158
    OTS: Kerry Group




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    c-LEcta bringt neues GMP-Enzym zur Zelldissoziation für die biopharmazeutische Produktion auf den Markt (FOTO) c-LEcta, ein Unternehmen der Kerry Group, kündigt die Markteinführung von CellTrypase an, einem neuen, rekombinanten, trypsinähnlichen Enzym pilzlicher Herkunft, das speziell für biopharmazeutische Kunden entwickelt wurde, die höchste Qualitäts- und …