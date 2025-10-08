    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erneut Rekordeinnahmen

    430 Millionen Euro aus Hundesteuer im Jahr 2024

    WIESBADEN (ots) -

    - Städte und Gemeinden erzielen 2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr,
    im Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %
    - Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um
    35,3 % teurer als im Jahr 2020

    Hundehaltung bringt dem Staat stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025 mitteilt,
    nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund 430 Millionen Euro aus der
    Hundesteuer ein - ein neuer Rekordwert. Für die Städte und Gemeinden bedeutete
    dies ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die
    Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen,
    im Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die Hundesteuer den
    Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro eingebracht.

    Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Gemeindesteuer. Höhe und
    Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt
    der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und -besitzer entrichten müssen, auch von
    der Zahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten
    höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser
    vierbeinigen Haustiere gestiegen ist.

    Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im mittelfristigen Vergleich deutlich

    Die Haltung eines Vierbeiners ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein
    Kostenfaktor. Die Preise für Hunde- und Katzenfutter stiegen im
    Jahresdurchschnitt 2024 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtteuerung lag
    im selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die
    Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt 2024 um 35,3
    % höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde- und Katzenfutter
    überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in diesem Zeitraum
    um 19,3 % an.

    Methodische Hinweise:

    Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung
    aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für
    Konsumzwecke kaufen. Die Preisentwicklungen für die Position "Hunde- und
    Katzenfutter" fließt mit einem Gewicht von 4,20 Promille in die Berechnung des
    Gesamtindex (1 000 Promille) ein.

    Weitere Informationen:

    Die Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen
    61111-0001 (Verbraucherpreisindex) und 61111-0005 (Position CC13-0934201400
    Hundefutter oder Katzenfutter) abrufbar. Darüber hinaus sind die hier
    dargestellten Daten zur Preisentwicklung von Hunde- und Katzenfutter auch im
    Preismonitor des Statistischen Bundesamtes in der Rubrik "Haushalt, Garten"
    verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

