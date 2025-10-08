Erneut Rekordeinnahmen
430 Millionen Euro aus Hundesteuer im Jahr 2024
WIESBADEN (ots) -
- Städte und Gemeinden erzielen 2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr,
im Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %
- Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um
35,3 % teurer als im Jahr 2020
Hundehaltung bringt dem Staat stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025 mitteilt,
nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund 430 Millionen Euro aus der
Hundesteuer ein - ein neuer Rekordwert. Für die Städte und Gemeinden bedeutete
dies ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die
Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen,
im Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die Hundesteuer den
Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro eingebracht.
- Städte und Gemeinden erzielen 2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr,
im Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %
- Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um
35,3 % teurer als im Jahr 2020
Hundehaltung bringt dem Staat stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025 mitteilt,
nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund 430 Millionen Euro aus der
Hundesteuer ein - ein neuer Rekordwert. Für die Städte und Gemeinden bedeutete
dies ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die
Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen,
im Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die Hundesteuer den
Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro eingebracht.
Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Gemeindesteuer. Höhe und
Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt
der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und -besitzer entrichten müssen, auch von
der Zahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten
höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser
vierbeinigen Haustiere gestiegen ist.
Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im mittelfristigen Vergleich deutlich
Die Haltung eines Vierbeiners ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein
Kostenfaktor. Die Preise für Hunde- und Katzenfutter stiegen im
Jahresdurchschnitt 2024 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtteuerung lag
im selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die
Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt 2024 um 35,3
% höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde- und Katzenfutter
überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in diesem Zeitraum
um 19,3 % an.
Methodische Hinweise:
Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung
aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für
Konsumzwecke kaufen. Die Preisentwicklungen für die Position "Hunde- und
Katzenfutter" fließt mit einem Gewicht von 4,20 Promille in die Berechnung des
Gesamtindex (1 000 Promille) ein.
Weitere Informationen:
Die Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen
61111-0001 (Verbraucherpreisindex) und 61111-0005 (Position CC13-0934201400
Hundefutter oder Katzenfutter) abrufbar. Darüber hinaus sind die hier
dargestellten Daten zur Preisentwicklung von Hunde- und Katzenfutter auch im
Preismonitor des Statistischen Bundesamtes in der Rubrik "Haushalt, Garten"
verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6133161
OTS: Statistisches Bundesamt
Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt
der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und -besitzer entrichten müssen, auch von
der Zahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten
höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser
vierbeinigen Haustiere gestiegen ist.
Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im mittelfristigen Vergleich deutlich
Die Haltung eines Vierbeiners ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein
Kostenfaktor. Die Preise für Hunde- und Katzenfutter stiegen im
Jahresdurchschnitt 2024 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtteuerung lag
im selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die
Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt 2024 um 35,3
% höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde- und Katzenfutter
überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in diesem Zeitraum
um 19,3 % an.
Methodische Hinweise:
Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung
aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für
Konsumzwecke kaufen. Die Preisentwicklungen für die Position "Hunde- und
Katzenfutter" fließt mit einem Gewicht von 4,20 Promille in die Berechnung des
Gesamtindex (1 000 Promille) ein.
Weitere Informationen:
Die Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen
61111-0001 (Verbraucherpreisindex) und 61111-0005 (Position CC13-0934201400
Hundefutter oder Katzenfutter) abrufbar. Darüber hinaus sind die hier
dargestellten Daten zur Preisentwicklung von Hunde- und Katzenfutter auch im
Preismonitor des Statistischen Bundesamtes in der Rubrik "Haushalt, Garten"
verfügbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Pressestelle
Telefon: +49 611 75 3444
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6133161
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen