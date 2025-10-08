430 Millionen Euro aus Hundesteuer im Jahr 2024

WIESBADEN (ots) -



- Städte und Gemeinden erzielen 2,2 % mehr Hundesteuer-Einnahmen als im Vorjahr,

im Zehnjahresvergleich beträgt der Zuwachs sogar 39,3 %

- Hunde- und Katzenfutter im Jahr 2024 um 2,3 % teurer als im Vorjahr und um

35,3 % teurer als im Jahr 2020



Hundehaltung bringt dem Staat stetig wachsende Einnahmen. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welthundetags am 10. Oktober 2025 mitteilt,

nahmen die öffentlichen Kassen im Jahr 2024 rund 430 Millionen Euro aus der

Hundesteuer ein - ein neuer Rekordwert. Für die Städte und Gemeinden bedeutete

dies ein Plus von 2,2 % im Vergleich zum Vorjahr (2023: 421 Millionen Euro). Die

Einnahmen aus der Hundesteuer sind in den letzten Jahren durchgehend gestiegen,

im Zehnjahresvergleich betrug der Zuwachs 39,3 %: 2014 hatte die Hundesteuer den

Städten und Gemeinden noch rund 309 Millionen Euro eingebracht.





Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine Gemeindesteuer. Höhe und

Ausgestaltung der Steuersatzung bestimmt die jeweilige Kommune. Vielerorts hängt

der Betrag, den die Hundebesitzerinnen und -besitzer entrichten müssen, auch von

der Zahl der Hunde im Haushalt oder von der Hunderasse ab. Insofern bedeuten

höhere Steuereinnahmen nicht zwangsläufig, dass auch die Zahl dieser

vierbeinigen Haustiere gestiegen ist.



Preise für Hunde- und Katzenfutter steigen im mittelfristigen Vergleich deutlich



Die Haltung eines Vierbeiners ist auch jenseits der Steuerzahlungen ein

Kostenfaktor. Die Preise für Hunde- und Katzenfutter stiegen im

Jahresdurchschnitt 2024 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtteuerung lag

im selben Zeitraum bei 2,2 %. Im mittelfristigen Vergleich lagen die

Verbraucherpreise von Hunde- und Katzenfutter im Jahresdurchschnitt 2024 um 35,3

% höher als 2020. Damit stiegen die Preise für Hunde- und Katzenfutter

überdurchschnittlich. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in diesem Zeitraum

um 19,3 % an.



Methodische Hinweise:



Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung

aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für

Konsumzwecke kaufen. Die Preisentwicklungen für die Position "Hunde- und

Katzenfutter" fließt mit einem Gewicht von 4,20 Promille in die Berechnung des

Gesamtindex (1 000 Promille) ein.



Weitere Informationen:



Die Preisentwicklungen sind in der Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen

61111-0001 (Verbraucherpreisindex) und 61111-0005 (Position CC13-0934201400

Hundefutter oder Katzenfutter) abrufbar. Darüber hinaus sind die hier

dargestellten Daten zur Preisentwicklung von Hunde- und Katzenfutter auch im

Preismonitor des Statistischen Bundesamtes in der Rubrik "Haushalt, Garten"

verfügbar.



Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen

und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter

www.destatis.de/pressemitteilungen.



