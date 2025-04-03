-4,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,2 % gestiegen

WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe



August 2025 (real, vorläufig):



-4,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)



-3,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)





Juli 2025 (real, revidiert):+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nachvorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 4,3 % gesunken. Im wenigervolatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni 2025 bis August 2025um 1,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Für Juli 2025 wurde dasvorläufige Ergebnis bestätigt (+1,3 % gegenüber dem Vormonat). Im Vergleich zumVorjahresmonat August 2024 war die Produktion im August 2025 kalenderbereinigt3,9% niedriger.Deutlicher Produktionsrückgang in der Automobilindustrie und im MaschinenbauDie negative Entwicklung der Produktion im August 2025 ist insbesondere auf denstarken Rückgang in der größten Industriebranche in Deutschland, derAutomobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -18,5 % zum Vormonat),zurückzuführen. Der deutliche Rückgang dürfte unter anderem auf Werksferien inKombination mit Produktionsumstellungen zurückzuführen sein. Weiterhinbeeinflusste die Entwicklung der Produktion im Maschinenbau (-6,2 %) dasGesamtergebnis negativ, nachdem sie im Juli 2025 um 9,2 % gestiegen war. Auchdie Produktionsrückgänge in der Pharmaindustrie (-10,3 %) und bei derHerstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischenErzeugnissen (-6,1 %) wirkten sich negativ aus. Die verbleibendenWirtschaftszweige hatten einen geringen Einfluss auf die Entwicklung desGesamtergebnisses.Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)sank im August 2025 gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 5,6 %.Innerhalb der Industrie war ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zuverzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern sank um 9,6 %, die Produktionvon Konsumgütern um 4,7 % und Produktion von Vorleistungsgütern um 0,2 %.Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,5 % und die Bauproduktionstieg um 0,6 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 sank die Industrieproduktionkalenderbereinigt um 5,1 %.Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegenIn den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2025gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im