Produktion im August 2025
-4,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,2 % gestiegen
WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe
August 2025 (real, vorläufig):
-4,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
August 2025 (real, vorläufig):
-4,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
-3,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Juli 2025 (real, revidiert):
+1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)
+1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)
Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 4,3 % gesunken. Im weniger
volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni 2025 bis August 2025
um 1,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Für Juli 2025 wurde das
vorläufige Ergebnis bestätigt (+1,3 % gegenüber dem Vormonat). Im Vergleich zum
Vorjahresmonat August 2024 war die Produktion im August 2025 kalenderbereinigt
3,9% niedriger.
Deutlicher Produktionsrückgang in der Automobilindustrie und im Maschinenbau
Die negative Entwicklung der Produktion im August 2025 ist insbesondere auf den
starken Rückgang in der größten Industriebranche in Deutschland, der
Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -18,5 % zum Vormonat),
zurückzuführen. Der deutliche Rückgang dürfte unter anderem auf Werksferien in
Kombination mit Produktionsumstellungen zurückzuführen sein. Weiterhin
beeinflusste die Entwicklung der Produktion im Maschinenbau (-6,2 %) das
Gesamtergebnis negativ, nachdem sie im Juli 2025 um 9,2 % gestiegen war. Auch
die Produktionsrückgänge in der Pharmaindustrie (-10,3 %) und bei der
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen
Erzeugnissen (-6,1 %) wirkten sich negativ aus. Die verbleibenden
Wirtschaftszweige hatten einen geringen Einfluss auf die Entwicklung des
Gesamtergebnisses.
Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
sank im August 2025 gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 5,6 %.
Innerhalb der Industrie war ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zu
verzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern sank um 9,6 %, die Produktion
von Konsumgütern um 4,7 % und Produktion von Vorleistungsgütern um 0,2 %.
Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,5 % und die Bauproduktion
stieg um 0,6 %.
Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 sank die Industrieproduktion
kalenderbereinigt um 5,1 %.
Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen
In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2025
gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im
