    -4,3 % zum Vormonat / Produktion in den energieintensiven Industriezweigen um 0,2 % gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Produktion im Produzierenden Gewerbe

    August 2025 (real, vorläufig):

    -4,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    -3,9 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Juli 2025 (real, revidiert):

    +1,3 % zum Vormonat (saison- und kalenderbereinigt)

    +1,5 % zum Vorjahresmonat (kalenderbereinigt)

    Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach
    vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2025
    gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 4,3 % gesunken. Im weniger
    volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni 2025 bis August 2025
    um 1,3 % niedriger als in den drei Monaten zuvor. Für Juli 2025 wurde das
    vorläufige Ergebnis bestätigt (+1,3 % gegenüber dem Vormonat). Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat August 2024 war die Produktion im August 2025 kalenderbereinigt
    3,9% niedriger.

    Deutlicher Produktionsrückgang in der Automobilindustrie und im Maschinenbau

    Die negative Entwicklung der Produktion im August 2025 ist insbesondere auf den
    starken Rückgang in der größten Industriebranche in Deutschland, der
    Automobilindustrie (saison- und kalenderbereinigt -18,5 % zum Vormonat),
    zurückzuführen. Der deutliche Rückgang dürfte unter anderem auf Werksferien in
    Kombination mit Produktionsumstellungen zurückzuführen sein. Weiterhin
    beeinflusste die Entwicklung der Produktion im Maschinenbau (-6,2 %) das
    Gesamtergebnis negativ, nachdem sie im Juli 2025 um 9,2 % gestiegen war. Auch
    die Produktionsrückgänge in der Pharmaindustrie (-10,3 %) und bei der
    Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen
    Erzeugnissen (-6,1 %) wirkten sich negativ aus. Die verbleibenden
    Wirtschaftszweige hatten einen geringen Einfluss auf die Entwicklung des
    Gesamtergebnisses.

    Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe)
    sank im August 2025 gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 5,6 %.
    Innerhalb der Industrie war ein Rückgang über alle drei Hauptgruppen zu
    verzeichnen: Die Produktion von Investitionsgütern sank um 9,6 %, die Produktion
    von Konsumgütern um 4,7 % und Produktion von Vorleistungsgütern um 0,2 %.
    Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,5 % und die Bauproduktion
    stieg um 0,6 %.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2024 sank die Industrieproduktion
    kalenderbereinigt um 5,1 %.

    Produktion in energieintensiven Industriezweigen gestiegen

    In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2025
    gegenüber Juli 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,2 % gestiegen. Im
