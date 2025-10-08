weniger Fahrgäste, aber mehr Personenkilometer als 2019

WIESBADEN (ots) -



- Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 2 % weniger Fahrgäste

- Gleichzeitig legten die Fahrgäste 121 Milliarden Personenkilometer und damit 7

% mehr als 2019 zurück



Im Jahr 2024 waren in Deutschland mit 11,5 Milliarden Fahrgästen rund 2 %

weniger Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im

Vor-Corona-Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen

Ergebnissen mitteilt, stieg dagegen die Beförderungsleistung, also die Strecke,

die alle Fahrgäste gemeinsam zurücklegten, im Liniennahverkehr insgesamt auf 121

Milliarden Personenkilometer. Das war ein Zuwachs von 7 % gegenüber 2019.





Zunächst hatte die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten verändert und zu einemEinbruch der Fahrgastzahlen geführt. Ab 2022 stiegen die Fahrgastzahlen dannwieder an, wozu das 9-Euro-Ticket, das im Sommer des Jahres 2022 angebotenwurde, und das im Mai 2023 eingeführte Deutschland-Ticket beigetragen habendürften. Im 1. Halbjahr 2025 gingen die Zuwächse der Fahrgastzahlen aber zurück(Pressemitteilung vom 22. September 2025).Stärkster Rückgang beim Fahrgastaufkommen mit StraßenbahnenAlle Verkehrsmittel im Liniennahverkehr verloren im Vergleich zu 2019 Fahrgäste,jedoch in unterschiedlichem Umfang. Den stärksten Rückgang verzeichnete derStraßenbahnverkehr, den 2024 noch 3,9 Milliarden Fahrgäste nutzten und damit 5 %weniger als 2019. Mit 5,4 Milliarden Fahrgästen war 2024 der Bus das amhäufigsten genutzte Verkehrsmittel im Nahverkehr. Hier sank dasFahrgastaufkommen gegenüber 2019 um 1 %. Im gleichen Umfang ging die Zahl derFahrgäste im Liniennahverkehr mit Eisenbahnen zurück. In dem von Streiksbeeinträchtigten Jahr 2024 gab es hier rund 2,8 Milliarden Fahrgäste.Gestiegene Reiseweiten und Beförderungsleistungen im Nahverkehr mit Eisenbahnenund BussenDie Beförderungsleistung im Nahverkehr insgesamt, also die Strecke, die alleFahrgäste gemeinsam zurücklegten, lag 2024 um 7 % über der des Vor-Corona-Jahres2019. Insgesamt betrug die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast im Jahr 2024rund 10,5 Kilometer. Im Eisenbahnnahverkehr legten die Reisenden im Jahr 2024zusammen 64 Milliarden Personenkilometer zurück, das waren 12 % mehr als imVor-Corona-Jahr 2019. Die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast imEisenbahnnahverkehr betrug im Jahr 2024 rund 23 Kilometer. Damit reistenFahrgäste im Durchschnitt 3 Kilometer weiter als im Vor-Corona-Jahr 2019.Im Busverkehr stieg die Beförderungsleistung gegenüber 2019 um 4 % auf 40Milliarden Personenkilometer. Die durchschnittliche Reiseweite nahm im selben