Liniennahverkehr 2024
weniger Fahrgäste, aber mehr Personenkilometer als 2019
- Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 2 % weniger Fahrgäste
- Gleichzeitig legten die Fahrgäste 121 Milliarden Personenkilometer und damit 7
% mehr als 2019 zurück
Im Jahr 2024 waren in Deutschland mit 11,5 Milliarden Fahrgästen rund 2 %
weniger Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im
Vor-Corona-Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen
Ergebnissen mitteilt, stieg dagegen die Beförderungsleistung, also die Strecke,
die alle Fahrgäste gemeinsam zurücklegten, im Liniennahverkehr insgesamt auf 121
Milliarden Personenkilometer. Das war ein Zuwachs von 7 % gegenüber 2019.
Zunächst hatte die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten verändert und zu einem
Einbruch der Fahrgastzahlen geführt. Ab 2022 stiegen die Fahrgastzahlen dann
wieder an, wozu das 9-Euro-Ticket, das im Sommer des Jahres 2022 angeboten
wurde, und das im Mai 2023 eingeführte Deutschland-Ticket beigetragen haben
dürften. Im 1. Halbjahr 2025 gingen die Zuwächse der Fahrgastzahlen aber zurück
(Pressemitteilung vom 22. September 2025).
Stärkster Rückgang beim Fahrgastaufkommen mit Straßenbahnen
Alle Verkehrsmittel im Liniennahverkehr verloren im Vergleich zu 2019 Fahrgäste,
jedoch in unterschiedlichem Umfang. Den stärksten Rückgang verzeichnete der
Straßenbahnverkehr, den 2024 noch 3,9 Milliarden Fahrgäste nutzten und damit 5 %
weniger als 2019. Mit 5,4 Milliarden Fahrgästen war 2024 der Bus das am
häufigsten genutzte Verkehrsmittel im Nahverkehr. Hier sank das
Fahrgastaufkommen gegenüber 2019 um 1 %. Im gleichen Umfang ging die Zahl der
Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Eisenbahnen zurück. In dem von Streiks
beeinträchtigten Jahr 2024 gab es hier rund 2,8 Milliarden Fahrgäste.
Gestiegene Reiseweiten und Beförderungsleistungen im Nahverkehr mit Eisenbahnen
und Bussen
Die Beförderungsleistung im Nahverkehr insgesamt, also die Strecke, die alle
Fahrgäste gemeinsam zurücklegten, lag 2024 um 7 % über der des Vor-Corona-Jahres
2019. Insgesamt betrug die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast im Jahr 2024
rund 10,5 Kilometer. Im Eisenbahnnahverkehr legten die Reisenden im Jahr 2024
zusammen 64 Milliarden Personenkilometer zurück, das waren 12 % mehr als im
Vor-Corona-Jahr 2019. Die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast im
Eisenbahnnahverkehr betrug im Jahr 2024 rund 23 Kilometer. Damit reisten
Fahrgäste im Durchschnitt 3 Kilometer weiter als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Im Busverkehr stieg die Beförderungsleistung gegenüber 2019 um 4 % auf 40
Milliarden Personenkilometer. Die durchschnittliche Reiseweite nahm im selben
