JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ABB auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Veräußerung des Robotik-Geschäfts an die Softbank Group sei eine kleine, aber klar positive Transaktion für den Technologiekonzern, schrieb Phil Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:40 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 63,63EUR auf Lang & Schwarz (08. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.