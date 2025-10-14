Ihre wichtigsten Termine
Heute im Blickpunkt: Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan sowie Johnson & Johnson
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Frankreich: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, 9M-Umsatz
07:30 Uhr, Schweden: Ericsson, Q3-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q3-Zahlen
15:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 9/25
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2/M3 9/25
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 8/25
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 10/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 02:00 USA IWF Treffen 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Arbeitslosenquote 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Durchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr) 09:50 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 11:00 EUR ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 14:00 GBR BoE-Mitglied Taylor spricht 14:45 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 18:20 USA Fed-Chef Powell spricht 19:00 GBR BoE's Governor Bailey speech 20:00 USA Monthly Budget Statement 21:25 USA Fed-Mitglied Waller spricht 21:30 USA Fed's Collins speech
