    Heute im Blickpunkt: Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan sowie Johnson & Johnson

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Frankreich: Fraport, Verkehrszahlen 9/25
    07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, 9M-Umsatz
    07:30 Uhr, Schweden: Ericsson, Q3-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: JPMorgan, Q3-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen
    14:00 Uhr, USA: Citigroup, Q3-Zahlen
    15:00 Uhr, USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung
    17:00 Uhr, USA: Boeing, Auslieferungen 9/25

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Geldmenge M2/M3 9/25
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 8/25
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 10/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr)
    02:00USAUSAIWF Treffen
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste einschließlich Bonus (3Mo/Jahr)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat)
    08:00DeutschlandDEUHarmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBRArbeitslosenquote
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRDurchschnittsverdienste ohne Bonus (3Mo/Jahr)
    09:50Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    11:00Euro ZoneEURZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    14:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Taylor spricht
    14:45USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    18:20USAUSAFed-Chef Powell spricht
    19:00GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    21:25USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    21:30USAUSAFed's Collins speech
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    14:00 WebinarWH SelfInvest: Aktien-Trading 4 Dummies - 3 Aktien. 2 Experten. 0 Langeweile
    15:15 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Optionen – die Champions League des Investierens
    15.10. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
