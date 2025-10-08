Covation Biomaterials präsentiert Meilensteine für CovationBio bioPTMEG auf der K-Messe 2025

CovationBio bioPTMEG wurde erstmals im April 2025 auf der ChinaPlas vorgestellt und ist ein fortschrittliches, nachhaltiges Polytetramethylenetherglykol (PTMEG), das im Vergleich zu fossilen Vorprodukten eine hohe Leistung bei deutlich geringeren Produktionsemissionen bietet.

DÜSSELDORF, Deutschland, 8. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC („CovationBio"), ein Biomaterialienunternehmen mit fortschrittlicher Technologie in der biobasierten Materialindustrie, freut sich, auf der K 2025, der weltweit führenden Fachmesse für Kunststoffe und Kautschuk, Meilensteine und Neuigkeiten zu seiner neuesten Innovation, CovationBio bioPTMEG, bekannt zu geben.

„Durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden erreichen wir bedeutende Meilensteine auf dem Weg zu unserem Ziel, bioPTMEG kommerziell verfügbar zu machen. Insbesondere CovationBio bioPTMEG, ein nachhaltiges PTMEG-Produkt, das fortschrittliche Technologie nutzt und Spitzenleistung bei minimaler Umweltbelastung bietet. Es definiert die Möglichkeiten biobasierter Materialien neu", erklärte Feifeng You, President von CovationBio.

CovationBio bioPTMEG ist eine biobasierte Alternative zu fossilem PTMEG, die Kunden dabei unterstützt, ihre Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Materialien zu verringern und die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, die bei Hochleistungsanwendungen wie Spandex, Polyurethanen und thermoplastischen Elastomeren erwartet werden.

Zu den herausragenden Vorteilen in Bezug auf Nachhaltigkeit zählen unter anderem:

eine erhebliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Brennstoffen;

ein Produkt, das zu 100 % biobasiert ist und aus jährlich erneuerbaren Ressourcen gewonnen wird;

die Verwendung von Rohstoffen wie Maiskolben, die nicht in Konkurrenz zu primären Nahrungsquellen stehen;

eine geringere Abhängigkeit von der Nutzung nicht erneuerbarer fossiler Brennstoffe.

drop-in-Leistung, die es nachgelagerten Kunden ermöglicht, ohne größere Prozessänderungen auf biobasierte Rohstoffe umzusteigen.

Wie bereits auf der ChinaPlas 2025 angekündigt, wird eine spezielle Produktionsanlage für CovationBio bioPTMEG gebaut, deren Fertigstellung für Ende 2025 vorgesehen ist. Der Standort befindet sich in der Provinz Jiangsu, Qidong. Die kommerzielle Produktion soll in der ersten Hälfte des Jahres 2026 beginnen.