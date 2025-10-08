Workation, Remote & Mobiles Arbeiten im und aus dem Ausland
Wie sich die jüngeren Generationen ihr Arbeitsleben vorstellen (FOTO)
Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die neue Auslandsjob.de-Studie 2024/25 rückt die
beruflichen Motive der jungen Generationen ins Rampenlicht - und sie fallen
deutlich persönlicher aus, als viele Arbeitgeber vermuten. Statt Gehalt und
Karriere stehen Kultur, Sprache und der Wunsch nach einem echten Tapetenwechsel
im Fokus. Diese Motive zeigen sich vor allem auch in Bezug auf flexible und
grenzüberschreitende Arbeitsmodelle, die immer stärker auf der Wunschliste an
attraktive Arbeitgebermarken stehen.
In der Umfrage wurde erhoben, welches Arbeitsmodell beim Arbeiten im Ausland
bevorzugt wird. 42,5 % der Befragten - und damit die relative Mehrheit - gaben
an, dass sie Remote Work oder eine Mischform aus Homeoffice und Präsenz
favorisieren. 31,5 % bevorzugen hingegen die klassische Präsenzarbeit im
Unternehmen, während 7,6 % das digitale Nomadentum als bevorzugtes Arbeitsmodell
nannten. Insgesamt zeigt sich damit ein klarer Trend hin zu flexibleren
Arbeitsmodellen: Die meisten Befragten legen Wert auf ortsunabhängiges oder
hybrides Arbeiten - ein Hinweis darauf, dass Homeoffice-Möglichkeiten inzwischen
nicht mehr nur ein Bonus, sondern für viele eine grundlegende Erwartung an
moderne Arbeitgeber sind.
Umfrage zeigt, was junge Menschen wirklich antreibt
Vom 1.10.2024 bis zum 22.01.2025 hat die Auslandsjob Recruiting Solutions GmbH
auf ihrem Fachportal http://www.auslandsjob.de zum zweiten Mal eine Umfrage zum
Thema "Arbeiten im Ausland & Global Mobility" durchgeführt. An dieser nahmen
insgesamt 2214 Personen teil, davon 1258 Frauen und 915 Männer. Die
Online-Befragung zeigt einen Wertewandel: 65,7 % nennen das Kennenlernen von
Kulturen und Sprachen als Hauptmotiv, 55,9 % wünschen sich Abwechslung und einen
Tapetenwechsel. Bemerkenswert: 44,9 % geben an, "einfach raus aus Deutschland"
zu wollen. Demgegenüber spielen ein höheres Gehalt (33,8 %) und klassische
Karriereargumente (25,9 %) eine Nebenrolle. Kurz gesagt: Die Gen Y & Z sucht
Sinn, Erfahrung und Autonomie - und weniger die nächste Stufe auf einer
ungewissen Karriereleiter.
"Nicht die steile Karriereleiter lockt junge Arbeitnehmer, sondern die
Horizonterweiterung. Das Entdecken anderer Kulturen, Sprachen sowie neuer Teams
- genau das wird als Turbo für persönliche und berufliche Entwicklung
wahrgenommen" fasst Frank Möller, Geschäftsführer von Auslandsjob.de, zusammen.
Der Drang, das eigene Arbeitsleben selbstbestimmt zu gestalten, zeigt sich auch
beim Zeithorizont: 81,3 % wollen innerhalb der nächsten 12 Monate ihr
berufliches Auslandsabenteuer starten - mehr als ein Drittel (36,1 %) sogar in
spätestens drei Monaten. 49,1 % der Befragten planen eine Aufenthaltsspanne von
