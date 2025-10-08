Wie sich die jüngeren Generationen ihr Arbeitsleben vorstellen (FOTO)

Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die neue Auslandsjob.de-Studie 2024/25 rückt die

beruflichen Motive der jungen Generationen ins Rampenlicht - und sie fallen

deutlich persönlicher aus, als viele Arbeitgeber vermuten. Statt Gehalt und

Karriere stehen Kultur, Sprache und der Wunsch nach einem echten Tapetenwechsel

im Fokus. Diese Motive zeigen sich vor allem auch in Bezug auf flexible und

grenzüberschreitende Arbeitsmodelle, die immer stärker auf der Wunschliste an

attraktive Arbeitgebermarken stehen.



In der Umfrage wurde erhoben, welches Arbeitsmodell beim Arbeiten im Ausland

bevorzugt wird. 42,5 % der Befragten - und damit die relative Mehrheit - gaben

an, dass sie Remote Work oder eine Mischform aus Homeoffice und Präsenz

favorisieren. 31,5 % bevorzugen hingegen die klassische Präsenzarbeit im

Unternehmen, während 7,6 % das digitale Nomadentum als bevorzugtes Arbeitsmodell

nannten. Insgesamt zeigt sich damit ein klarer Trend hin zu flexibleren

Arbeitsmodellen: Die meisten Befragten legen Wert auf ortsunabhängiges oder

hybrides Arbeiten - ein Hinweis darauf, dass Homeoffice-Möglichkeiten inzwischen

nicht mehr nur ein Bonus, sondern für viele eine grundlegende Erwartung an

moderne Arbeitgeber sind.









Vom 1.10.2024 bis zum 22.01.2025 hat die Auslandsjob Recruiting Solutions GmbH

auf ihrem Fachportal http://www.auslandsjob.de zum zweiten Mal eine Umfrage zum

Thema "Arbeiten im Ausland & Global Mobility" durchgeführt. An dieser nahmen

insgesamt 2214 Personen teil, davon 1258 Frauen und 915 Männer. Die

Online-Befragung zeigt einen Wertewandel: 65,7 % nennen das Kennenlernen von

Kulturen und Sprachen als Hauptmotiv, 55,9 % wünschen sich Abwechslung und einen

Tapetenwechsel. Bemerkenswert: 44,9 % geben an, "einfach raus aus Deutschland"

zu wollen. Demgegenüber spielen ein höheres Gehalt (33,8 %) und klassische

Karriereargumente (25,9 %) eine Nebenrolle. Kurz gesagt: Die Gen Y & Z sucht

Sinn, Erfahrung und Autonomie - und weniger die nächste Stufe auf einer

ungewissen Karriereleiter.



"Nicht die steile Karriereleiter lockt junge Arbeitnehmer, sondern die

Horizonterweiterung. Das Entdecken anderer Kulturen, Sprachen sowie neuer Teams

- genau das wird als Turbo für persönliche und berufliche Entwicklung

wahrgenommen" fasst Frank Möller, Geschäftsführer von Auslandsjob.de, zusammen.



Der Drang, das eigene Arbeitsleben selbstbestimmt zu gestalten, zeigt sich auch

beim Zeithorizont: 81,3 % wollen innerhalb der nächsten 12 Monate ihr

berufliches Auslandsabenteuer starten - mehr als ein Drittel (36,1 %) sogar in

49,1 % der Befragten planen eine Aufenthaltsspanne von





