Wie sich die jüngeren Generationen ihr Arbeitsleben vorstellen (FOTO)

    Rheda-Wiedenbrück (ots) - Die neue Auslandsjob.de-Studie 2024/25 rückt die
    beruflichen Motive der jungen Generationen ins Rampenlicht - und sie fallen
    deutlich persönlicher aus, als viele Arbeitgeber vermuten. Statt Gehalt und
    Karriere stehen Kultur, Sprache und der Wunsch nach einem echten Tapetenwechsel
    im Fokus. Diese Motive zeigen sich vor allem auch in Bezug auf flexible und
    grenzüberschreitende Arbeitsmodelle, die immer stärker auf der Wunschliste an
    attraktive Arbeitgebermarken stehen.

    In der Umfrage wurde erhoben, welches Arbeitsmodell beim Arbeiten im Ausland
    bevorzugt wird. 42,5 % der Befragten - und damit die relative Mehrheit - gaben
    an, dass sie Remote Work oder eine Mischform aus Homeoffice und Präsenz
    favorisieren. 31,5 % bevorzugen hingegen die klassische Präsenzarbeit im
    Unternehmen, während 7,6 % das digitale Nomadentum als bevorzugtes Arbeitsmodell
    nannten. Insgesamt zeigt sich damit ein klarer Trend hin zu flexibleren
    Arbeitsmodellen: Die meisten Befragten legen Wert auf ortsunabhängiges oder
    hybrides Arbeiten - ein Hinweis darauf, dass Homeoffice-Möglichkeiten inzwischen
    nicht mehr nur ein Bonus, sondern für viele eine grundlegende Erwartung an
    moderne Arbeitgeber sind.

    Umfrage zeigt, was junge Menschen wirklich antreibt

    Vom 1.10.2024 bis zum 22.01.2025 hat die Auslandsjob Recruiting Solutions GmbH
    auf ihrem Fachportal http://www.auslandsjob.de zum zweiten Mal eine Umfrage zum
    Thema "Arbeiten im Ausland & Global Mobility" durchgeführt. An dieser nahmen
    insgesamt 2214 Personen teil, davon 1258 Frauen und 915 Männer. Die
    Online-Befragung zeigt einen Wertewandel: 65,7 % nennen das Kennenlernen von
    Kulturen und Sprachen als Hauptmotiv, 55,9 % wünschen sich Abwechslung und einen
    Tapetenwechsel. Bemerkenswert: 44,9 % geben an, "einfach raus aus Deutschland"
    zu wollen. Demgegenüber spielen ein höheres Gehalt (33,8 %) und klassische
    Karriereargumente (25,9 %) eine Nebenrolle. Kurz gesagt: Die Gen Y & Z sucht
    Sinn, Erfahrung und Autonomie - und weniger die nächste Stufe auf einer
    ungewissen Karriereleiter.

    "Nicht die steile Karriereleiter lockt junge Arbeitnehmer, sondern die
    Horizonterweiterung. Das Entdecken anderer Kulturen, Sprachen sowie neuer Teams
    - genau das wird als Turbo für persönliche und berufliche Entwicklung
    wahrgenommen" fasst Frank Möller, Geschäftsführer von Auslandsjob.de, zusammen.

    Der Drang, das eigene Arbeitsleben selbstbestimmt zu gestalten, zeigt sich auch
    beim Zeithorizont: 81,3 % wollen innerhalb der nächsten 12 Monate ihr
    berufliches Auslandsabenteuer starten - mehr als ein Drittel (36,1 %) sogar in
    spätestens drei Monaten. 49,1 % der Befragten planen eine Aufenthaltsspanne von
