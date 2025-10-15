BoA, United Airline, LVMH, Abbott Laboratories & Morgan Stanley legen Zahlen vor

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Niederlande: ASML, Q3-Umsatz
12:45 Uhr, USA: Bank of America, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen
17:45 Uhr, Frankreich: LVMH, Q3-Umsatz
17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Q3-Umsatz
22:00 Uhr, USA: United Airlines, Q3-Zahlen
Deutschland: Gerresheimer, Capital Markets Day
Konjunkturdaten
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 9/25
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 9/25
06:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 8/25 (detailliert)
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 8/25
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Bericht 9/25
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 9/25
20:00 Uhr, USA: Fed Beige Book
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 09:40 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 10:00 GBR BoE Ramsden Rede 11:00 EUR Industrieproduktion s.a. (Monat) 14:30 USA NY Empire State Manufacturing Index 15:30 USA Fed-Mitglied Miran Rede 17:45 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 18:30 USA Fed-Mitglied Miran Rede 19:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 19:35 USA Fed-Mitglied Schmid spricht 20:00 GBR BoE-Mitglied Breeden spricht 20:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 20:00 USA Fed Beige Book
