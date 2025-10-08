Geld-Krise: Gold explodiert über 4000 Dollar trotz stärkerem Dollar..!

Gold springt erstmals über die Marke von Dollar - und das, obwohl der Dollar zu anderen Währungen derzeit wieder stärker wird! Meistens steigt Gold, wenn der Dollar schwach ist - was ist diesmal anders? Es ist eine Flucht von Investoren vor ausufernden Schulden, einer fehlenden Antwort zunehmend dysfunktionaler Staaten (Shutdown in den USA) sowie dem Versuch, einfach weiter Geld zu drucken (Japan) und damit mehr von der unwirksamen Medizin zu versuchen. Gold scheint daher der ideale sichere Hafen zu sein - trotz massiver Überkauftheit. Neben der Schulden-Blase isst die KI-Blase ein zentrales Thema für die Märkte - fast alle sprechen inzwischen von einer Blase. Und alle glauben daran, sie sie den Absprung rechtzeitig schaffen werden..

Hinweise aus Video: