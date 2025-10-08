BMW - Aktie bricht ein -5,26 % - 08.10.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BMW in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,12 % bestehen.

Mit einer Performance von -5,26 % musste die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -0,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,00 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BMW +8,26 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

BMW Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,23 % 1 Monat -4,00 % 3 Monate +9,12 % 1 Jahr +10,01 %

Informationen zur BMW Aktie

Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,68 Mrd.EUR wert.

Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. So bleibe das China-Geschäft hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in München mit. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax hat zur Wochenmitte seinen Konsolidierungskurs fortgesetzt. In der ersten Handelsstunde notierte der deutsche Leitindex mit plus 0,15 Prozent auf 24.423 Punkten. Schon seit einigen Tagen bewegt sich der Dax in einer engen Handelsspanne …

BMW Aktie jetzt kaufen?

Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.