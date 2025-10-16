Ihre wichtigsten Termine
Frische Q3-Zahlen von Travelers, DocMorris, Sartorius, Nestle & EssilorLuxottica
Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:30 Uhr, Finnland: Nordea, Q3-Zahlen
06:45 Uhr, Schweiz: ABB, Q3-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q3-Trading-Update
07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Umsatz
07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Zahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
09:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
13:00 Uhr, USA: Travelers, Q3-Zahlen
18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 8/25
10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 8/25
11:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 8/25
14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/25
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
14:30 Uhr, USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 8/25
16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.10.2025
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 08:00 GBR NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) 08:00 GBR Industrieproduktion (Monat) 08:00 GBR Gross Domestic Product (MoM) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 10:00 ITA Verbraucherpreisindex (Jahr) 12:00 DEU Deutschlands Bundesbank Monatsbericht 14:30 USA Retail Sales (MoM) 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 14:30 USA Einzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat) 14:30 USA Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Erzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) 14:30 USA Erzeugerpreisindex (Monat) 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 15:00 USA Fed-Mitglied Waller spricht 15:00 USA Fed-Mitglied Barr spricht 15:00 USA Fed-Mitglied Miran Rede 16:00 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 16:45 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 17:45 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 19:30 CAN BoC-Gouverneur Macklem spricht 20:30 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 22:15 USA Fed-Mitglied Miran Rede
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Max Schulz - Mit Rohstoff-Trading zu Extra-Renditen im bestehenden Aktienportfolio
|17.10. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
