    Ihre wichtigsten Termine

    Frische Q3-Zahlen von Travelers, DocMorris, Sartorius, Nestle & EssilorLuxottica

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q3-Zahlen von Travelers, DocMorris, Sartorius, Nestle & EssilorLuxottica
    Foto: Sartorius AG

    Unternehmenstermine

    06:30 Uhr, Finnland: Nordea, Q3-Zahlen
    06:45 Uhr, Schweiz: ABB, Q3-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: DocMorris, Q3-Trading-Update
    07:00 Uhr, Schweiz: Nestle, Q3-Umsatz
    07:00 Uhr, Deutschland: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 Pk)
    07:30 Uhr, Frankreich: Pernod Ricard, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Taiwan: TSMC, Q3-Zahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Merck KGaA, Kapitalmarkttag
    09:30 Uhr, Deutschland: Munich Re, Pk bei Rückversicherungstreffen in Baden-Baden
    13:00 Uhr, USA: Travelers, Q3-Zahlen
    18:00 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

    Konjunkturdaten

    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 8/25
    10:00 Uhr, Italien: Verbraucherpreise 9/25 (detailliert)
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 8/25
    11:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 8/25
    14:30 Uhr, USA: Einzelhandelsumsatz 9/25
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 9/25
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia-Fed-Index 10/25
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände 8/25
    16:00 Uhr, USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 16.10.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    02:00USAUSAIWF Treffen
    08:00GroßbritannienGBRNS verarbeitendes Gewerbe (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRIndustrieproduktion (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRGross Domestic Product (MoM)
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    10:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (Jahr)
    12:00DeutschlandDEUDeutschlands Bundesbank Monatsbericht
    14:30USAUSARetail Sales (MoM)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Energie & Nahrungsmittel (Jahr)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAEinzelhandelsumsätze ohne Autos (Monat)
    14:30USAUSAKontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat)
    14:30USAUSAErzeugerpreisindex (Monat)
    14:30USAUSAPhiladelphia Fed Manufacturing Survey
    15:00USAUSAFed-Mitglied Waller spricht
    15:00USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    15:00USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    16:00USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    16:45GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    17:45Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    19:30KanadaCANBoC-Gouverneur Macklem spricht
    20:30GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    22:15USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    alle Termine anzeigen »


    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von wallstreetONLINE Redaktion
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
